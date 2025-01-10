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В Магаданской области три дома остались без отопления - 10.01.2025, ПРАЙМ
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В Магаданской области три дома остались без отопления
В Магаданской области три дома остались без отопления - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Магаданской области три дома остались без отопления
Три многоквартирных дома в поселке Омчак Магаданской области остались без отопления, в сорокаградусный мороз произошла авария на центральном водоводе, сообщил... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T06:28+0300
2025-01-10T06:28+0300
энергетика
общество
магаданская область
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МАГАДАН, 10 янв - ПРАЙМ. Три многоквартирных дома в поселке Омчак Магаданской области остались без отопления, в сорокаградусный мороз произошла авария на центральном водоводе, сообщил РИА Новости глава Тенькинского округа региона Денис Ревутский. "Порыв трубы на центральном водоводе поселка произошёл в период экстремальных морозов. Три дома, в который живет пятнадцать человек, остались без отопления. Все дома переведены на электрообогрев, ситуация под контролем. Власти готовы предоставить людям дополнительные обогреватели, но в этом пока нет необходимости. Ресурсноснабжающая организация ООО "Тенька" все затраты на электроэнергию возместит", - рассказал Ревутский. Он добавил, что ремонтные работы на водоводе завершаются, вскоре отопление поступит в дома.
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общество , магаданская область
Энергетика, Общество , МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
06:28 10.01.2025
 
В Магаданской области три дома остались без отопления

В Магаданской области три дома остались без отопления из-за аварии на водоводе

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МАГАДАН, 10 янв - ПРАЙМ. Три многоквартирных дома в поселке Омчак Магаданской области остались без отопления, в сорокаградусный мороз произошла авария на центральном водоводе, сообщил РИА Новости глава Тенькинского округа региона Денис Ревутский.
"Порыв трубы на центральном водоводе поселка произошёл в период экстремальных морозов. Три дома, в который живет пятнадцать человек, остались без отопления. Все дома переведены на электрообогрев, ситуация под контролем. Власти готовы предоставить людям дополнительные обогреватели, но в этом пока нет необходимости. Ресурсноснабжающая организация ООО "Тенька" все затраты на электроэнергию возместит", - рассказал Ревутский.
Он добавил, что ремонтные работы на водоводе завершаются, вскоре отопление поступит в дома.
 
ЭнергетикаОбществоМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
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