Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все еще неизвестно, кто подорвал "Северные потоки", заявили в ЕК - 10.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250110/ek-854121030.html
Все еще неизвестно, кто подорвал "Северные потоки", заявили в ЕК
Все еще неизвестно, кто подорвал "Северные потоки", заявили в ЕК - 10.01.2025, ПРАЙМ
Все еще неизвестно, кто подорвал "Северные потоки", заявили в ЕК
Еврокомиссия до сих пор не имеет информации о том, кто подорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила представитель ЕК Паула Пиньо... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T15:38+0300
2025-01-10T15:41+0300
европа
северные потоки
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия до сих пор не имеет информации о том, кто подорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила представитель ЕК Паула Пиньо. Журналисты, присутствующие на брифинге в Брюсселе, задали вопрос о результатах расследования диверсии, особенно в свете нарастающего энергетического кризиса в Европе после приостановки транзита российского газа через Украину. "По этому вопросу не было общедоступной информации, в частности, о том, кто стоит за этими взрывами. Мы не располагаем большей информацией", - отметила Пиньо.С 1 января "Газпром" заявил о прекращении технической и юридической возможности подачи газа для транзита через Украину. После истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8:00 по московскому времени 1 января российский газ не поставляется. Украинские власти ранее неоднократно утверждали, что не намерены продлевать транзитное соглашение.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают умышленной диверсии. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream AG, сообщила, что масштаб разрушений на газопроводах не имеет прецедентов, и сроки восстановления невозможно установить. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту международного терроризма.
https://1prime.ru/20241227/severnyy-potok-853897805.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, северные потоки
ЕВРОПА, Северные потоки
15:38 10.01.2025 (обновлено: 15:41 10.01.2025)
 
Все еще неизвестно, кто подорвал "Северные потоки", заявили в ЕК

Еврокомиссия утверждает, что все еще не знает, кто подорвал "Северные потоки"

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 10 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия до сих пор не имеет информации о том, кто подорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила представитель ЕК Паула Пиньо.

Журналисты, присутствующие на брифинге в Брюсселе, задали вопрос о результатах расследования диверсии, особенно в свете нарастающего энергетического кризиса в Европе после приостановки транзита российского газа через Украину.
"По этому вопросу не было общедоступной информации, в частности, о том, кто стоит за этими взрывами. Мы не располагаем большей информацией", - отметила Пиньо.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
На Украине задали Каллас неожиданный вопрос про "Северные потоки"
27 декабря 2024, 09:04
С 1 января "Газпром" заявил о прекращении технической и юридической возможности подачи газа для транзита через Украину. После истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8:00 по московскому времени 1 января российский газ не поставляется. Украинские власти ранее неоднократно утверждали, что не намерены продлевать транзитное соглашение.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают умышленной диверсии. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream AG, сообщила, что масштаб разрушений на газопроводах не имеет прецедентов, и сроки восстановления невозможно установить. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту международного терроризма.
 
ЕВРОПАСеверные потоки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала