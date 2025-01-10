https://1prime.ru/20250110/ek-854121030.html

Все еще неизвестно, кто подорвал "Северные потоки", заявили в ЕК

Все еще неизвестно, кто подорвал "Северные потоки", заявили в ЕК - 10.01.2025, ПРАЙМ

Все еще неизвестно, кто подорвал "Северные потоки", заявили в ЕК

Еврокомиссия до сих пор не имеет информации о том, кто подорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила представитель ЕК Паула Пиньо... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T15:38+0300

2025-01-10T15:38+0300

2025-01-10T15:41+0300

европа

северные потоки

https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия до сих пор не имеет информации о том, кто подорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила представитель ЕК Паула Пиньо. Журналисты, присутствующие на брифинге в Брюсселе, задали вопрос о результатах расследования диверсии, особенно в свете нарастающего энергетического кризиса в Европе после приостановки транзита российского газа через Украину. "По этому вопросу не было общедоступной информации, в частности, о том, кто стоит за этими взрывами. Мы не располагаем большей информацией", - отметила Пиньо.С 1 января "Газпром" заявил о прекращении технической и юридической возможности подачи газа для транзита через Украину. После истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8:00 по московскому времени 1 января российский газ не поставляется. Украинские власти ранее неоднократно утверждали, что не намерены продлевать транзитное соглашение.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают умышленной диверсии. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream AG, сообщила, что масштаб разрушений на газопроводах не имеет прецедентов, и сроки восстановления невозможно установить. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту международного терроризма.

https://1prime.ru/20241227/severnyy-potok-853897805.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, северные потоки