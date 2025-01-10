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Эксперт рассказал о трендах развития российского рынка электромобилей

Эксперт рассказал о трендах развития российского рынка электромобилей - 10.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о трендах развития российского рынка электромобилей

Российский рынок электромобилей и зарядной инфраструктуры для него в 2025 году продолжит развиваться, но темпы его роста могут замедлиться; при этом основными... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T04:36+0300

2025-01-10T04:36+0300

2025-01-10T04:36+0300

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок электромобилей и зарядной инфраструктуры для него в 2025 году продолжит развиваться, но темпы его роста могут замедлиться; при этом основными трендами этого года станут спрос на зарядные хабы, господдержка сектора и переход его к сервисной модели, включающей услуги по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации зарядок, заявил РИА Новости гендиректор российского производителя зарядных станций для электротранспорта "Яблочков", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Дмитрий Петров. "Российский рынок электротранспорта и зарядной инфраструктуры в 2025 году продолжит развитие, но темпы его роста могут замедлиться. Основными трендами станут государственные программы поддержки развития, спрос на "интеллектуальные" комплексы - зарядные хабы, а также переход рынка к сервисной модели", - сказал эксперт. По словам Петрова, в 2025 году спрос на электротранспорт в целом сохранится благодаря действующей господдержке. Сейчас водителям "зеленых" авто в ряде регионов доступны бесплатные парковки, отмена транспортного налога, бесплатный проезд по платным дорогам. Также работает скидка в 35% на автокредит при покупке электромобиля отечественного производства. Но при сохранении высокой ключевой ставки покупательский спрос на электромобили в 2025 году, вероятно, не будет превышать показатели 2023 и 2024 годов, подчеркнул эксперт. Петров добавил, что недавно в стране появился запрос на установку зарядных хабов - несколько операторов уже запустили подобные проекты в крупных городах. "Этот тренд будет и дальше поддержан рынком, но с ориентацией на "интеллектуально нагруженные" комплексы - несколько мощных зарядных станций, объединенных общей системой управления. Такой хаб способен распределять энергию между четырьмя и более транспортными средствами по наиболее эффективному сценарию, что делает его идеальным инфраструктурным решением для загруженных дорог", - объяснил он. Кроме того, эксперт добавил, что в последние несколько лет инвестиции активно шли в рынок зарядной инфраструктуры, появились новые российские производители. По мнению Петрова, приоритетным в будущем будет спрос на сервисные услуги - ремонт, техническое обслуживание и модернизацию зарядок для электромобилей. "Чтобы выделиться среди конкурентов и укрепить клиентское доверие как производителям, так и операторам зарядных сетей необходимо сосредоточиться на ключевой "боли" потребителей - на высококлассном сервисе", - заключил Петров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, москва