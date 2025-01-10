Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о трендах развития российского рынка электромобилей - 10.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250110/ekspert-854107375.html
Эксперт рассказал о трендах развития российского рынка электромобилей
Эксперт рассказал о трендах развития российского рынка электромобилей - 10.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о трендах развития российского рынка электромобилей
Российский рынок электромобилей и зарядной инфраструктуры для него в 2025 году продолжит развиваться, но темпы его роста могут замедлиться; при этом основными... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T04:36+0300
2025-01-10T04:36+0300
бизнес
технологии
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854107375.jpg?1736473015
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок электромобилей и зарядной инфраструктуры для него в 2025 году продолжит развиваться, но темпы его роста могут замедлиться; при этом основными трендами этого года станут спрос на зарядные хабы, господдержка сектора и переход его к сервисной модели, включающей услуги по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации зарядок, заявил РИА Новости гендиректор российского производителя зарядных станций для электротранспорта "Яблочков", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Дмитрий Петров. "Российский рынок электротранспорта и зарядной инфраструктуры в 2025 году продолжит развитие, но темпы его роста могут замедлиться. Основными трендами станут государственные программы поддержки развития, спрос на "интеллектуальные" комплексы - зарядные хабы, а также переход рынка к сервисной модели", - сказал эксперт. По словам Петрова, в 2025 году спрос на электротранспорт в целом сохранится благодаря действующей господдержке. Сейчас водителям "зеленых" авто в ряде регионов доступны бесплатные парковки, отмена транспортного налога, бесплатный проезд по платным дорогам. Также работает скидка в 35% на автокредит при покупке электромобиля отечественного производства. Но при сохранении высокой ключевой ставки покупательский спрос на электромобили в 2025 году, вероятно, не будет превышать показатели 2023 и 2024 годов, подчеркнул эксперт. Петров добавил, что недавно в стране появился запрос на установку зарядных хабов - несколько операторов уже запустили подобные проекты в крупных городах. "Этот тренд будет и дальше поддержан рынком, но с ориентацией на "интеллектуально нагруженные" комплексы - несколько мощных зарядных станций, объединенных общей системой управления. Такой хаб способен распределять энергию между четырьмя и более транспортными средствами по наиболее эффективному сценарию, что делает его идеальным инфраструктурным решением для загруженных дорог", - объяснил он. Кроме того, эксперт добавил, что в последние несколько лет инвестиции активно шли в рынок зарядной инфраструктуры, появились новые российские производители. По мнению Петрова, приоритетным в будущем будет спрос на сервисные услуги - ремонт, техническое обслуживание и модернизацию зарядок для электромобилей. "Чтобы выделиться среди конкурентов и укрепить клиентское доверие как производителям, так и операторам зарядных сетей необходимо сосредоточиться на ключевой "боли" потребителей - на высококлассном сервисе", - заключил Петров.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, москва
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА
04:36 10.01.2025
 
Эксперт рассказал о трендах развития российского рынка электромобилей

Эксперт Петров: рост рынка электромобилей в 2025 году может замедлиться

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Российский рынок электромобилей и зарядной инфраструктуры для него в 2025 году продолжит развиваться, но темпы его роста могут замедлиться; при этом основными трендами этого года станут спрос на зарядные хабы, господдержка сектора и переход его к сервисной модели, включающей услуги по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации зарядок, заявил РИА Новости гендиректор российского производителя зарядных станций для электротранспорта "Яблочков", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Дмитрий Петров.
"Российский рынок электротранспорта и зарядной инфраструктуры в 2025 году продолжит развитие, но темпы его роста могут замедлиться. Основными трендами станут государственные программы поддержки развития, спрос на "интеллектуальные" комплексы - зарядные хабы, а также переход рынка к сервисной модели", - сказал эксперт.
По словам Петрова, в 2025 году спрос на электротранспорт в целом сохранится благодаря действующей господдержке. Сейчас водителям "зеленых" авто в ряде регионов доступны бесплатные парковки, отмена транспортного налога, бесплатный проезд по платным дорогам. Также работает скидка в 35% на автокредит при покупке электромобиля отечественного производства. Но при сохранении высокой ключевой ставки покупательский спрос на электромобили в 2025 году, вероятно, не будет превышать показатели 2023 и 2024 годов, подчеркнул эксперт.
Петров добавил, что недавно в стране появился запрос на установку зарядных хабов - несколько операторов уже запустили подобные проекты в крупных городах. "Этот тренд будет и дальше поддержан рынком, но с ориентацией на "интеллектуально нагруженные" комплексы - несколько мощных зарядных станций, объединенных общей системой управления. Такой хаб способен распределять энергию между четырьмя и более транспортными средствами по наиболее эффективному сценарию, что делает его идеальным инфраструктурным решением для загруженных дорог", - объяснил он.
Кроме того, эксперт добавил, что в последние несколько лет инвестиции активно шли в рынок зарядной инфраструктуры, появились новые российские производители. По мнению Петрова, приоритетным в будущем будет спрос на сервисные услуги - ремонт, техническое обслуживание и модернизацию зарядок для электромобилей.
"Чтобы выделиться среди конкурентов и укрепить клиентское доверие как производителям, так и операторам зарядных сетей необходимо сосредоточиться на ключевой "боли" потребителей - на высококлассном сервисе", - заключил Петров.
 
БизнесТехнологииРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала