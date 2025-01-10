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Эксперты рассказали о перспективах карьерного роста в 2025 году

Эксперты рассказали о перспективах карьерного роста в 2025 году - 10.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о перспективах карьерного роста в 2025 году

Наиболее перспективными для карьерного роста и развития в 2025 году будут сферы логистики, инженерии, оборонно-промышленного комплекса, а также IT, рассказали... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T02:30+0300

2025-01-10T02:30+0300

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Наиболее перспективными для карьерного роста и развития в 2025 году будут сферы логистики, инженерии, оборонно-промышленного комплекса, а также IT, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "Наибольший карьерный рост в следующем году возможен в логистике, инженерии, в сфере оборонно-промышленного комплекса и электронике, а также в сопряженных с этими сферами производствах", - сказала директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Она уточнила, что хорошие карьерные перспективы открываются и перед специалистами, занятыми в горном деле, во внешнеэкономической деятельности и в медицине, особенно в клинической психологии и в психологии семейных отношений. При этом руководитель направления Центра по управлению партнерствами в сфере высшего образования РАНХиГС Анна Евсюкова считает, что тенденции карьерного роста на рынке труда в 2025 году будут в основном связаны со сферой высоких технологий. "Также будет запрос на автоматизацию, специалисты по роботам и нейросетям все больше будут востребованы на рынке труда. В таких областях, как искусственный интеллект, автоматизация, большие данные и информационная безопасность, возможности для карьерного роста в 2025 году будут высоки", - сказала Евсюкова. Она также добавила, что демографические и социальные изменения, такие как старение населения, приведут к увеличению спроса на медицинских работников и специалистов по уходу за пожилыми людьми в 2025 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, промышленность, москва, ранхигс