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"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов
"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов - 10.01.2025, ПРАЙМ
"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов
Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" за 2024 год передала экстренным службам почти 93 тысячи аварийных вызовов, что на 10% больше, чем годом ранее, рассказал РИА... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T03:15+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" за 2024 год передала экстренным службам почти 93 тысячи аварийных вызовов, что на 10% больше, чем годом ранее, рассказал РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
"Всего за время своей работы госинформсистема передала экстренным службам 434 тысячи вызовов при ДТП, из которых 92,8 тысячи — за 2024 год. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился более чем на 10%", - рассказал Райкевич.
Кроме того, по его словам, в декабре АО "ГЛОНАСС" зафиксировало рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тысячи.
Большая часть, 83% от числа всех аварийных сообщений за год получены при автоматическом срабатывании кнопок SOS или устройств вызова экстренных оперативных служб в автомобилях.
"Это свидетельствует о тяжести происшествий, когда водители или пассажиры не смогли сами вызвать помощь. Благодаря тому, что "ЭРА-ГЛОНАСС" в среднем за 19 секунд в цифровом виде передает координаты автомобилей, на 50% в среднем сокращается время реагирования экстренных служб", - добавил глава компании.
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Технологии, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов
Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи аварий
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" за 2024 год передала экстренным службам почти 93 тысячи аварийных вызовов, что на 10% больше, чем годом ранее, рассказал РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
"Всего за время своей работы госинформсистема передала экстренным службам 434 тысячи вызовов при ДТП, из которых 92,8 тысячи — за 2024 год. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился более чем на 10%", - рассказал Райкевич.
Кроме того, по его словам, в декабре АО "ГЛОНАСС" зафиксировало рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тысячи.
Большая часть, 83% от числа всех аварийных сообщений за год получены при автоматическом срабатывании кнопок SOS или устройств вызова экстренных оперативных служб в автомобилях.
"Это свидетельствует о тяжести происшествий, когда водители или пассажиры не смогли сами вызвать помощь. Благодаря тому, что "ЭРА-ГЛОНАСС" в среднем за 19 секунд в цифровом виде передает координаты автомобилей, на 50% в среднем сокращается время реагирования экстренных служб", - добавил глава компании.