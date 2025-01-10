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СМИ: в ЕС боятся, что Трамп отменит антироссийские указы Байдена

СМИ: в ЕС боятся, что Трамп отменит антироссийские указы Байдена - 10.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: в ЕС боятся, что Трамп отменит антироссийские указы Байдена

Евросоюз обеспокоен тем, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы своего предшественника Джо Байдена, сообщает газета... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T09:07+0300

2025-01-10T09:07+0300

2025-01-10T09:07+0300

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Евросоюз обеспокоен тем, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы своего предшественника Джо Байдена, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на информированные источники. На фоне растущего беспокойства в ЕС была создана группа экспертов, изучающих указы Байдена, особенно в сфере санкций против России. В Брюсселе рассматривают возможность использования этих санкций как инструмента для переговоров с Москвой по прекращению огня в конфликте на Украине."Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии распорядились проанализировать указы Байдена, от санкций против России до торговли и кибербезопасности, чтобы понять, как именно их отмена может отразиться на политике ЕС", — сообщают источники.В Евросоюзе также не исключают, что Трамп может отказаться от некоторых ключевых мер только потому, что они были приняты Байденом. Исполнительные указы могут быть отменены любым президентом США в любое время, и новый президент, как правило, пересматривает их сразу после вступления в должность. В 2017 году Трамп отменил политику "оттепели" в отношении Кубы, предложенную Бараком Обамой, и вышел из Парижского соглашения по климату. В следующем году он прекратил участие США в ядерной сделке с Ираном, устроенной администрацией Обамы.С начала российской спецоперации в Украине в феврале 2022 года Запад ужесточил санкции против России, что вызвало рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Всего с этого момента в ЕС было введено 14 пакетов санкций.Последний, 14-й пакет антироссийских санкций, был принят в июне этого года, под действием этих мер оказались более двух тысяч физических лиц и организаций.Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства фигурантам санкционных списков, а физические лица также подверглись ограничению на въезд и транзит через территорию ЕС.Сейчас в ЕС действуют санкционные режимы против России за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (институт персональных санкций), "подрыв украинского суверенитета" (секторальные экономические санкции) и "внутреннюю ситуацию в России". Российские лица также находятся в списках по глобальным режимам ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека" и "киберпреступления". В октябре этого года Совет ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".

https://1prime.ru/20250109/bayden--854095818.html

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россия, сша, ес, дональд трамп, санкции против рф