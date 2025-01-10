https://1prime.ru/20250110/evakuatsiya-854110298.html

Миллионам жителей Лос-Анджелеса прислали сообщения об эвакуации по ошибке

Миллионам жителей Лос-Анджелеса прислали сообщения об эвакуации по ошибке - 10.01.2025, ПРАЙМ

Миллионам жителей Лос-Анджелеса прислали сообщения об эвакуации по ошибке

Уведомления об эвакуации, которые были разосланы почти десяти миллионам жителей округа Лос-Анджелес, были отправлены по ошибке. Об этом заявил директор... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T09:21+0300

2025-01-10T09:21+0300

2025-01-10T09:21+0300

происшествия

сша

лесные пожары

эвакуация

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Уведомления об эвакуации, которые были разосланы почти десяти миллионам жителей округа Лос-Анджелес, были отправлены по ошибке. Об этом заявил директор Управления по чрезвычайным ситуациям округа Лос-Анджелес Кевин Макгоуэн."Приказ об эвакуации жителей в районе пожара "Кеннет", который в данный момент бушует в Уэст-Хиллз, был по ошибке разослан почти десяти миллионам жителей округа, а также некоторым жителям соседних округов", — цитирует его телеканал CBS News.Несколько крупных пожаров бушуют в Лос-Анджелесе и округе, и их разрушительность уже приравнивают к самым серьезным в истории региона. В отдельном сообщении американский банк JPMorgan Chase оценил ущерб от пожаров в Калифорнии, превышающий 50 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20250109/zakharova-854098057.html

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сша, лесные пожары, эвакуация