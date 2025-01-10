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Миллионам жителей Лос-Анджелеса прислали сообщения об эвакуации по ошибке
Миллионам жителей Лос-Анджелеса прислали сообщения об эвакуации по ошибке - 10.01.2025, ПРАЙМ
Миллионам жителей Лос-Анджелеса прислали сообщения об эвакуации по ошибке
Уведомления об эвакуации, которые были разосланы почти десяти миллионам жителей округа Лос-Анджелес, были отправлены по ошибке. Об этом заявил директор... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T09:21+0300
2025-01-10T09:21+0300
2025-01-10T09:21+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Уведомления об эвакуации, которые были разосланы почти десяти миллионам жителей округа Лос-Анджелес, были отправлены по ошибке. Об этом заявил директор Управления по чрезвычайным ситуациям округа Лос-Анджелес Кевин Макгоуэн."Приказ об эвакуации жителей в районе пожара "Кеннет", который в данный момент бушует в Уэст-Хиллз, был по ошибке разослан почти десяти миллионам жителей округа, а также некоторым жителям соседних округов", — цитирует его телеканал CBS News.Несколько крупных пожаров бушуют в Лос-Анджелесе и округе, и их разрушительность уже приравнивают к самым серьезным в истории региона. В отдельном сообщении американский банк JPMorgan Chase оценил ущерб от пожаров в Калифорнии, превышающий 50 миллиардов долларов.
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сша, лесные пожары, эвакуация
Происшествия, США, лесные пожары, эвакуация
Миллионам жителей Лос-Анджелеса прислали сообщения об эвакуации по ошибке
Почти десять млн жителей Лос-Анджелеса получили сообщения об эвакуации по ошибке
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Уведомления об эвакуации, которые были разосланы почти десяти миллионам жителей округа Лос-Анджелес, были отправлены по ошибке. Об этом заявил директор Управления по чрезвычайным ситуациям округа Лос-Анджелес Кевин Макгоуэн.
"Приказ об эвакуации жителей в районе пожара "Кеннет", который в данный момент бушует в Уэст-Хиллз, был по ошибке разослан почти десяти миллионам жителей округа, а также некоторым жителям соседних округов", — цитирует его телеканал CBS News.
Несколько крупных пожаров бушуют в Лос-Анджелесе и округе, и их разрушительность уже приравнивают к самым серьезным в истории региона. В отдельном сообщении американский банк JPMorgan Chase оценил ущерб от пожаров в Калифорнии, превышающий 50 миллиардов долларов.
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