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Фицо заявил о готовности заблокировать европейскую помощь Украине

Фицо заявил о готовности заблокировать европейскую помощь Украине - 10.01.2025, ПРАЙМ

Фицо заявил о готовности заблокировать европейскую помощь Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если не решится вопрос с газовым транзитом | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T13:34+0300

2025-01-10T13:34+0300

2025-01-10T13:34+0300

мировая экономика

украина

словакия

европа

нафтогаз украины

газпром

транзит газа через украину

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БРАТИСЛАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если не решится вопрос с газовым транзитом"Если нам сообщат через три недели, что Украина все блокирует (в вопросе транзита газа - ред.), я заблокирую финансовую помощь Украине без проблем", - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам. Он заявил, что "готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину". Ранее Фицо предупреждал о риске уничтожения украинской газотранспортной инфраструктуры в ходе конфликта. Он также заявлял, что Братислава может остановить поставки гумпомощи и электроэнергии на Украину, а также сократить поддержку находящихся в Словакии украинцев.С начала этого года "Газпром" лишился технической и юридической возможности поставлять в Европу газ через территорию Украины, поскольку истек срок соглашения с "Нафтогазом Украины". Украинские власти неоднократно обозначали отсутствие планов продлить соглашение, несмотря на то, что газ по этому маршруту поступает в ряд европейских стран.

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словакия

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мировая экономика, украина, словакия, европа, нафтогаз украины, газпром, транзит газа через украину