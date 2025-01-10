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Россия всегда была надежным партнером, заявил Фицо

Россия всегда была надежным партнером, заявил Фицо - 10.01.2025, ПРАЙМ

Россия всегда была надежным партнером, заявил Фицо

Россия всегда была надежным партнером Словакии и не подводила эту страну, в отличиие от Украины, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T14:53+0300

2025-01-10T14:53+0300

2025-01-10T14:53+0300

политика

россия

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Россия всегда была надежным партнером Словакии и не подводила эту страну, в отличиие от Украины, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Россия всегда была надежным партнером в поставках энергии, никогда нас Россия не подводила в отличие от Украины", — отметил он.Фицо также озвучил приблизительные убытки, которые Словакия понесет из-за потери возможности транзита газа в другие страны ЕС: около 500 миллионов евро в год и 1 миллиард евро на повышении цен на газ. Он также предупредил, что весь Евросоюз заплатит около 70 миллиардов евро из-за прекращения транзита через Украину.Власти Словакии намерены сохранить возможность транспортировать газ на запад через свою территорию и требуют компенсацию за потери.

https://1prime.ru/20250110/gaz-854117478.html

словакия

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россия, словакия, роберт фицо