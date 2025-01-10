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Россия всегда была надежным партнером, заявил Фицо - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Россия всегда была надежным партнером, заявил Фицо
Россия всегда была надежным партнером, заявил Фицо - 10.01.2025, ПРАЙМ
Россия всегда была надежным партнером, заявил Фицо
Россия всегда была надежным партнером Словакии и не подводила эту страну, в отличиие от Украины, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T14:53+0300
2025-01-10T14:53+0300
политика
россия
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Россия всегда была надежным партнером Словакии и не подводила эту страну, в отличиие от Украины, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Россия всегда была надежным партнером в поставках энергии, никогда нас Россия не подводила в отличие от Украины", — отметил он.Фицо также озвучил приблизительные убытки, которые Словакия понесет из-за потери возможности транзита газа в другие страны ЕС: около 500 миллионов евро в год и 1 миллиард евро на повышении цен на газ. Он также предупредил, что весь Евросоюз заплатит около 70 миллиардов евро из-за прекращения транзита через Украину.Власти Словакии намерены сохранить возможность транспортировать газ на запад через свою территорию и требуют компенсацию за потери.
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россия, словакия, роберт фицо
Политика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
14:53 10.01.2025
 
Россия всегда была надежным партнером, заявил Фицо

Фицо: Россия всегда была надежным партнером и не подводила Словакию

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Россия всегда была надежным партнером Словакии и не подводила эту страну, в отличиие от Украины, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Россия всегда была надежным партнером в поставках энергии, никогда нас Россия не подводила в отличие от Украины", — отметил он.
Фицо также озвучил приблизительные убытки, которые Словакия понесет из-за потери возможности транзита газа в другие страны ЕС: около 500 миллионов евро в год и 1 миллиард евро на повышении цен на газ. Он также предупредил, что весь Евросоюз заплатит около 70 миллиардов евро из-за прекращения транзита через Украину.
Власти Словакии намерены сохранить возможность транспортировать газ на запад через свою территорию и требуют компенсацию за потери.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Фицо рассказал об обсуждениях вариантов транзита газа через Украину
13:43
 
ПолитикаРОССИЯСЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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