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"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо
"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что "Газпром" с учетом прекращения транзита через Украину обещал поставить Словакии газ "другим способом". | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T15:40+0300
2025-01-10T15:40+0300
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что "Газпром" с учетом прекращения транзита через Украину обещал поставить Словакии газ "другим способом". "Компания SPP (крупнейший словацкий энергооператор - ред.) заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом". "Газпром" сказал, что поставит этот газ другим способом", - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам. Словакия не только получает российский газ, но и намерена поставлять его дальше на Запад. По словам Фицо, отсутствие такой возможности лишит его страну около 500 миллионов евро в год. Еще 1 миллиард евро Словакия потеряет на удорожании газа, а весь ЕС заплати за "авантюру" с прекращением украинского транзита порядка 70 миллиардов евро.С начала 2025 года "Газпром" лишился технической и юридической возможности поставлять в Европу газ через территорию Украины, поскольку истек срок соглашения с "Нафтогазом Украины". Украинские власти неоднократно заявляли, что не намерены продлевать соглашение, хотя газ по этому маршруту поступает в ряд европейских стран.
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СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Газ, Нафтогаз Украины, Газпром, Роберт Фицо, ЕС
"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо
Фицо рассказал об обещании "Газпрома" поставить Словакии газ "другим способом"
БРАТИСЛАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что "Газпром" с учетом прекращения транзита через Украину обещал поставить Словакии газ "другим способом".
"Компания SPP (крупнейший словацкий энергооператор - ред.) заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом". "Газпром" сказал, что поставит этот газ другим способом", - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам.
Словакия не только получает российский газ, но и намерена поставлять его дальше на Запад. По словам Фицо, отсутствие такой возможности лишит его страну около 500 миллионов евро в год. Еще 1 миллиард евро Словакия потеряет на удорожании газа, а весь ЕС заплати за "авантюру" с прекращением украинского транзита порядка 70 миллиардов евро.
С начала 2025 года "Газпром" лишился технической и юридической возможности поставлять в Европу газ через территорию Украины, поскольку истек срок соглашения с "Нафтогазом Украины". Украинские власти неоднократно заявляли, что не намерены продлевать соглашение, хотя газ по этому маршруту поступает в ряд европейских стран.
Фицо рассказал об обсуждениях вариантов транзита газа через Украину