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"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо - 10.01.2025, ПРАЙМ
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"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо
"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что "Газпром" с учетом прекращения транзита через Украину обещал поставить Словакии газ "другим способом". | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T15:40+0300
2025-01-10T15:40+0300
словакия
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что "Газпром" с учетом прекращения транзита через Украину обещал поставить Словакии газ "другим способом". "Компания SPP (крупнейший словацкий энергооператор - ред.) заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом". "Газпром" сказал, что поставит этот газ другим способом", - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам. Словакия не только получает российский газ, но и намерена поставлять его дальше на Запад. По словам Фицо, отсутствие такой возможности лишит его страну около 500 миллионов евро в год. Еще 1 миллиард евро Словакия потеряет на удорожании газа, а весь ЕС заплати за "авантюру" с прекращением украинского транзита порядка 70 миллиардов евро.С начала 2025 года "Газпром" лишился технической и юридической возможности поставлять в Европу газ через территорию Украины, поскольку истек срок соглашения с "Нафтогазом Украины". Украинские власти неоднократно заявляли, что не намерены продлевать соглашение, хотя газ по этому маршруту поступает в ряд европейских стран.
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словакия, украина, россия, газ, нафтогаз украины, газпром, роберт фицо, ес
СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Газ, Нафтогаз Украины, Газпром, Роберт Фицо, ЕС
15:40 10.01.2025
 
"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо

Фицо рассказал об обещании "Газпрома" поставить Словакии газ "другим способом"

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что "Газпром" с учетом прекращения транзита через Украину обещал поставить Словакии газ "другим способом".
"Компания SPP (крупнейший словацкий энергооператор - ред.) заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом". "Газпром" сказал, что поставит этот газ другим способом", - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам.
Словакия не только получает российский газ, но и намерена поставлять его дальше на Запад. По словам Фицо, отсутствие такой возможности лишит его страну около 500 миллионов евро в год. Еще 1 миллиард евро Словакия потеряет на удорожании газа, а весь ЕС заплати за "авантюру" с прекращением украинского транзита порядка 70 миллиардов евро.
С начала 2025 года "Газпром" лишился технической и юридической возможности поставлять в Европу газ через территорию Украины, поскольку истек срок соглашения с "Нафтогазом Украины". Украинские власти неоднократно заявляли, что не намерены продлевать соглашение, хотя газ по этому маршруту поступает в ряд европейских стран.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Фицо рассказал об обсуждениях вариантов транзита газа через Украину
13:43
 
СЛОВАКИЯУКРАИНАРОССИЯГазНафтогаз УкраиныГазпромРоберт ФицоЕС
 
 
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