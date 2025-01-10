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Фицо рассказал об обсуждениях вариантов транзита газа через Украину - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Фицо рассказал об обсуждениях вариантов транзита газа через Украину
Фицо рассказал об обсуждениях вариантов транзита газа через Украину - 10.01.2025, ПРАЙМ
Фицо рассказал об обсуждениях вариантов транзита газа через Украину
Проходящий транзит газа через Украину обсуждался премьер-министром Словакии Робертом Фицо в ходе его визита в Россию. Об этом Фицо сообщил в рамках заседания... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T13:43+0300
2025-01-10T13:43+0300
энергетика
россия
словакия
украина
газ
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Проходящий транзит газа через Украину обсуждался премьер-министром Словакии Робертом Фицо в ходе его визита в Россию. Об этом Фицо сообщил в рамках заседания парламентского комитета по европейским делам."Я поехал в Россию, чтобы спросить: вы, российская сторона, готовы на другие технические решения, чем транзит газа через Украину?", — отметил он.По его словам, были продолжены два альтернативных технических решения, чтобы продолжить транспортировку газа через Украину. Первый вариант предлагает использование своп-операций со стороной Азербайджана, таким образом, газом, проходящим через Украину, будет являться азербайджанский газ, а не российский. Второй вариант позволяет словацкой компании приобретать российский газ на границе Украины и России, а затем транспортировать словацкий газ через Украину.Фицо также добавил, что обе стороны выразили согласие с предложенными решениями. Фицо обратился к российским представителям, задав им вопрос, готовы ли они принять эти технические решения, чтобы обеспечить продолжение транзита газа.
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россия, словакия, украина, газ
Энергетика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Газ
13:43 10.01.2025
 
Фицо рассказал об обсуждениях вариантов транзита газа через Украину

Фицо сообщил, что в РФ обсуждал варианты продолжения транзита газа через Украину

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Проходящий транзит газа через Украину обсуждался премьер-министром Словакии Робертом Фицо в ходе его визита в Россию. Об этом Фицо сообщил в рамках заседания парламентского комитета по европейским делам.
"Я поехал в Россию, чтобы спросить: вы, российская сторона, готовы на другие технические решения, чем транзит газа через Украину?", — отметил он.
По его словам, были продолжены два альтернативных технических решения, чтобы продолжить транспортировку газа через Украину. Первый вариант предлагает использование своп-операций со стороной Азербайджана, таким образом, газом, проходящим через Украину, будет являться азербайджанский газ, а не российский. Второй вариант позволяет словацкой компании приобретать российский газ на границе Украины и России, а затем транспортировать словацкий газ через Украину.
Фицо также добавил, что обе стороны выразили согласие с предложенными решениями. Фицо обратился к российским представителям, задав им вопрос, готовы ли они принять эти технические решения, чтобы обеспечить продолжение транзита газа.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фицо заявил о готовности заблокировать европейскую помощь Украине
13:34
 
ЭнергетикаРОССИЯСЛОВАКИЯУКРАИНАГаз
 
 
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