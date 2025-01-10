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В Британии снизились запасы газа до тревожного уровня
В Британии снизились запасы газа до тревожного уровня - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Британии снизились запасы газа до тревожного уровня
Запасы газа в хранилищах Великобритании снизились до "вызывающего беспокойство низкого уровня" на фоне более холодной, чем обычно, зимы и прекращения поставок... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T18:11+0300
2025-01-10T18:11+0300
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МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Запасы газа в хранилищах Великобритании снизились до "вызывающего беспокойство низкого уровня" на фоне более холодной, чем обычно, зимы и прекращения поставок российского газа в Европу через Украину, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте британской компании Centrica, занимающейся хранением и поставками газа. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с "Нафтогазом Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Резко понизившиеся температуры и высокий спрос на газовые электростанции привели к снижению зимних запасов в газовых хранилищах до вызывающего беспокойство низкого уровня… Продолжающиеся в Великобритании более холодные, чем обычно, погодные условия в сочетании с прекращением поставок российского газа по газопроводу через Украину 31 декабря 2024 года означают, что запасы газа в Британии снизились", - сказано в сообщении. Запасы энергоносителя уже в декабре были ниже обычного уровня из-за раннего прихода зимы, а пополнить их к Рождеству оказалось сложнее на фоне высоких цен, отмечает Centrica. Таким образом, нагрузка на газовые хранилища возросла, и по состоянию на 9 января запасов в них оказалось на 26% меньше, чем в это же время в прошлом году, указывает компания. Сейчас они заполнены примерно наполовину – этого объема Великобритании хватит менее чем на неделю, говорится в пресс-релизе. По данным компании, похожая ситуация со снижением запасов наблюдается и в других европейских странах. При этом представитель британского министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности заверил, что поводов для опасений нет, передает телеканал Sky News. Представитель министерства выразил уверенность, что стране хватит газа и электричества для удовлетворения спроса зимой, благодаря диверсификации энергосистемы. По данным оператора британской энергосистемы National Grid, на долю природного газа приходится 53% вырабатываемой электроэнергии в стране, сообщает телеканал. Ранее газета Times сообщала, что в Великобритании опасаются возможного повышения цен на энергию после прекращения поставок российского газа через Украину в Европу. Источники в правительстве заявили изданию, что поставки в Великобританию "изолированы" от закрытия трубопровода, поскольку большая часть газа поступает из Северного моря, а СПГ поставляется из США и Катара. Однако эксперты считают, что прекращение поставок через Украину может позже оказать влияние на цены, поскольку в Европе вырастет спрос на газ, поставляемый не из России.
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Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Газ, запасы
В Британии снизились запасы газа до тревожного уровня
Запасы газа в Британии снизились до тревожного уровня на фоне холодной зимы
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Запасы газа в хранилищах Великобритании снизились до "вызывающего беспокойство низкого уровня" на фоне более холодной, чем обычно, зимы и прекращения поставок российского газа в Европу через Украину, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте британской компании Centrica, занимающейся хранением и поставками газа.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с "Нафтогазом Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
"Резко понизившиеся температуры и высокий спрос на газовые электростанции привели к снижению зимних запасов в газовых хранилищах до вызывающего беспокойство низкого уровня… Продолжающиеся в Великобритании более холодные, чем обычно, погодные условия в сочетании с прекращением поставок российского газа по газопроводу через Украину 31 декабря 2024 года означают, что запасы газа в Британии снизились", - сказано в сообщении.
Запасы энергоносителя уже в декабре были ниже обычного уровня из-за раннего прихода зимы, а пополнить их к Рождеству оказалось сложнее на фоне высоких цен, отмечает Centrica. Таким образом, нагрузка на газовые хранилища возросла, и по состоянию на 9 января запасов в них оказалось на 26% меньше, чем в это же время в прошлом году, указывает компания. Сейчас они заполнены примерно наполовину – этого объема Великобритании хватит менее чем на неделю, говорится в пресс-релизе. По данным компании, похожая ситуация со снижением запасов наблюдается и в других европейских странах.
Ситуация с запасами газа в Европе будет еще сложнее, заявил Новак
При этом представитель британского министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности заверил, что поводов для опасений нет, передает телеканал Sky News. Представитель министерства выразил уверенность, что стране хватит газа и электричества для удовлетворения спроса зимой, благодаря диверсификации энергосистемы. По данным оператора британской энергосистемы National Grid, на долю природного газа приходится 53% вырабатываемой электроэнергии в стране, сообщает телеканал.
Ранее газета Times сообщала, что в Великобритании опасаются возможного повышения цен на энергию после прекращения поставок российского газа через Украину в Европу. Источники в правительстве заявили изданию, что поставки в Великобританию "изолированы" от закрытия трубопровода, поскольку большая часть газа поступает из Северного моря, а СПГ поставляется из США и Катара. Однако эксперты считают, что прекращение поставок через Украину может позже оказать влияние на цены, поскольку в Европе вырастет спрос на газ, поставляемый не из России.