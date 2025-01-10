https://1prime.ru/20250110/gaz-854128503.html

В Европе слабо выросли цены на газ

В Европе слабо выросли цены на газ - 10.01.2025, ПРАЙМ

В Европе слабо выросли цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы незначительно выросли – до 481 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T20:36+0300

2025-01-10T20:36+0300

2025-01-10T20:37+0300

экономика

европа

газ

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/76239/20/762392022_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3077b61163eb0a42f5def021d8afc745.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы незначительно выросли – до 481 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 475,6 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 460,3 доллара (-4%), ценовой максимум – 486,8 доллара (+1,6%). Последние фьючерсы торговались по 481,1 доллара (+0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 479,3 доллара за тысячу кубометров. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в конце ноября показатель впервые за год превысил 530 долларов.

https://1prime.ru/20250110/gaz-854125049.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, газ, цены