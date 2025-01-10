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Гендиректор "Амурстроя" и "Строительной компании No1" не признал вину - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Гендиректор "Амурстроя" и "Строительной компании No1" не признал вину
Гендиректор "Амурстроя" и "Строительной компании No1" не признал вину - 10.01.2025, ПРАЙМ
Гендиректор "Амурстроя" и "Строительной компании No1" не признал вину
Благовещенский городской суд заслушал последнее слово по делу о мошенничестве в отношении гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1"Александра... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T04:33+0300
2025-01-10T04:33+0300
общество
амурская область
благовещенск
единая россия
мвд
умвд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 янв - ПРАЙМ. Благовещенский городской суд заслушал последнее слово по делу о мошенничестве в отношении гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1"Александра Синькова, в котором подсудимый свою вину не признал и отверг все обвинения, назвав их необоснованными, бездоказательными и предвзятыми, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Я в своих первых защитных словах скажу: я не виновен. Отвергаю необоснованные, бездоказательные, надуманные, предвзятые обвинения. Вину в хищении бюджетных средств на сумму 132 миллиона 36 тысяч 930 рублей я не признаю. Все указанные средства закрытым акционерным обществом "Строительной компанией №1" при проведении строительно-монтажных работ на объекте реконструкции и расширения административных зданий МВД Октябрьский были израсходованы полностью, что подтверждается всеми необходимыми обязательными документами", - сказал Синьков. Рассмотрение доводов обвинения по уголовному делу началось 1 марта 2023 года. На скамье подсудимых также исполнительный директор "Строительной компании №1", депутат Благовещенской думы Константин Ельцов и инженер компании Николай Сарапулов. Они в суде свою вину также не признают. Прокурор области запросил Синькову наказание 6 лет колонии со штрафом 1 миллион рублей. Ельцову и Сарапулову - по 7 лет каждому со штрафом 1 миллион рублей. В зале суда находилось около 30 человек, в том числе пришли поддержать Синькова члены амурского отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Заседание назначено на 20 января. Как ранее установило следствие, "Строительная компания №1" по госконтракту должна была реконструировать здание полиции Октябрьского района. При этом проектно-сметная документация отсутствовала, а необходимые работы организация фактически не провела. Генеральный и исполнительный директора и инженер производственного отдела "Строительной компании №1", действуя по предварительному сговору, предъявили в амурское УМВД подложные документы для оплаты работ на 132 миллиона рублей. В результате бюджетные средства похищены, обязательства по госконтракту не исполнены, а сооружение признано самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства и в эксплуатацию не введено. Отдел полиции не обеспечен оборудованным местом дислокации, сообщала Генпрокуратура. Часть ущерба в 39,6 миллиона рублей один из обвиняемых возместил добровольно. Для взыскания оставшейся суммы имущество всех троих фигурантов дела стоимостью более 70 миллионов арестовано. По данным сайта "Амурстроя", Синьков возглавляет компанию с 1995 года. С 2002 года - генеральный директор "Строительной компании №1". Он также является депутатом заксобрания Амурской области, секретарем политсовета благовещенского отделения "Единой России", почётным строителем России и почётным гражданином Благовещенска. Ельцов является депутатом Благовещенской городской думы седьмого созыва, председателем комитета по экономике, собственности и ЖКХ, членом "Единой России", членом генерального совета партии.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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общество , амурская область, благовещенск, единая россия, мвд, умвд
Общество , Амурская область, Благовещенск, Единая Россия, МВД, УМВД
04:33 10.01.2025
 
Гендиректор "Амурстроя" и "Строительной компании No1" не признал вину

Суд заслушал последнее слово гендиректора "Амурстроя" Синькова по делу о мошенничестве

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 янв - ПРАЙМ. Благовещенский городской суд заслушал последнее слово по делу о мошенничестве в отношении гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1"Александра Синькова, в котором подсудимый свою вину не признал и отверг все обвинения, назвав их необоснованными, бездоказательными и предвзятыми, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я в своих первых защитных словах скажу: я не виновен. Отвергаю необоснованные, бездоказательные, надуманные, предвзятые обвинения. Вину в хищении бюджетных средств на сумму 132 миллиона 36 тысяч 930 рублей я не признаю. Все указанные средства закрытым акционерным обществом "Строительной компанией №1" при проведении строительно-монтажных работ на объекте реконструкции и расширения административных зданий МВД Октябрьский были израсходованы полностью, что подтверждается всеми необходимыми обязательными документами", - сказал Синьков.
Рассмотрение доводов обвинения по уголовному делу началось 1 марта 2023 года. На скамье подсудимых также исполнительный директор "Строительной компании №1", депутат Благовещенской думы Константин Ельцов и инженер компании Николай Сарапулов. Они в суде свою вину также не признают. Прокурор области запросил Синькову наказание 6 лет колонии со штрафом 1 миллион рублей. Ельцову и Сарапулову - по 7 лет каждому со штрафом 1 миллион рублей.
В зале суда находилось около 30 человек, в том числе пришли поддержать Синькова члены амурского отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Заседание назначено на 20 января.
Как ранее установило следствие, "Строительная компания №1" по госконтракту должна была реконструировать здание полиции Октябрьского района. При этом проектно-сметная документация отсутствовала, а необходимые работы организация фактически не провела. Генеральный и исполнительный директора и инженер производственного отдела "Строительной компании №1", действуя по предварительному сговору, предъявили в амурское УМВД подложные документы для оплаты работ на 132 миллиона рублей.
В результате бюджетные средства похищены, обязательства по госконтракту не исполнены, а сооружение признано самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства и в эксплуатацию не введено. Отдел полиции не обеспечен оборудованным местом дислокации, сообщала Генпрокуратура.
Часть ущерба в 39,6 миллиона рублей один из обвиняемых возместил добровольно. Для взыскания оставшейся суммы имущество всех троих фигурантов дела стоимостью более 70 миллионов арестовано.
По данным сайта "Амурстроя", Синьков возглавляет компанию с 1995 года. С 2002 года - генеральный директор "Строительной компании №1". Он также является депутатом заксобрания Амурской области, секретарем политсовета благовещенского отделения "Единой России", почётным строителем России и почётным гражданином Благовещенска.
Ельцов является депутатом Благовещенской городской думы седьмого созыва, председателем комитета по экономике, собственности и ЖКХ, членом "Единой России", членом генерального совета партии.
 
ОбществоАмурская областьБлаговещенскЕдиная РоссияМВДУМВД
 
 
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