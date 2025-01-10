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В России стали штрафовать водителей за антистатические ленты на бамперах - 10.01.2025, ПРАЙМ
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В России стали штрафовать водителей за антистатические ленты на бамперах
В России стали штрафовать водителей за антистатические ленты на бамперах - 10.01.2025, ПРАЙМ
В России стали штрафовать водителей за антистатические ленты на бамперах
ГИБДД предупредило российских автомобилистов о возможных штрафах за использование антистатических лент на автомобилях. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T10:53+0300
2025-01-10T10:53+0300
россия
гибдд
дорожные штрафы
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. ГИБДД предупредило российских автомобилистов о возможных штрафах за использование антистатических лент на автомобилях. Ранее водители прибегали к этому средству для борьбы с накоплением статического электричества. Хотя разряд может вызвать незначительное ощущение удара током, это не представляет серьезной опасности, но может быть неприятным. Однако искра, возникающая от антистатической ленты, способна спровоцировать пожар на автозаправочной станции.Согласно информации от сотрудников ГАИ, использование таких лент рассматривается как переоборудование автомобиля, что может привести к наложению штрафа в размере 500 рублей. В советское время антистатические ленты крепились к металлическим бамперам, но в современных автомобилях, где бамперы сделаны из пластика, такая необходимость отпала.Недавно депутат Нилов отметил, что отсутствие полиса ОСАГО также может стать причиной привлечения к ответственности. Более подробно об этом можно узнать из материала Общественной службы новостей.
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россия, гибдд, дорожные штрафы
РОССИЯ, ГИБДД, дорожные штрафы
10:53 10.01.2025
 
В России стали штрафовать водителей за антистатические ленты на бамперах

В ГИБДД заявили, что за антистатические ленты на авто грозит штраф

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС ГИБДД
Сотрудники ДПС ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. ГИБДД предупредило российских автомобилистов о возможных штрафах за использование антистатических лент на автомобилях.
Ранее водители прибегали к этому средству для борьбы с накоплением статического электричества. Хотя разряд может вызвать незначительное ощущение удара током, это не представляет серьезной опасности, но может быть неприятным. Однако искра, возникающая от антистатической ленты, способна спровоцировать пожар на автозаправочной станции.

Согласно информации от сотрудников ГАИ, использование таких лент рассматривается как переоборудование автомобиля, что может привести к наложению штрафа в размере 500 рублей. В советское время антистатические ленты крепились к металлическим бамперам, но в современных автомобилях, где бамперы сделаны из пластика, такая необходимость отпала.
Недавно депутат Нилов отметил, что отсутствие полиса ОСАГО также может стать причиной привлечения к ответственности. Более подробно об этом можно узнать из материала Общественной службы новостей.
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