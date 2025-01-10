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В России стали штрафовать водителей за антистатические ленты на бамперах

В России стали штрафовать водителей за антистатические ленты на бамперах - 10.01.2025, ПРАЙМ

В России стали штрафовать водителей за антистатические ленты на бамперах

ГИБДД предупредило российских автомобилистов о возможных штрафах за использование антистатических лент на автомобилях. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T10:53+0300

2025-01-10T10:53+0300

2025-01-10T10:53+0300

россия

гибдд

дорожные штрафы

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. ГИБДД предупредило российских автомобилистов о возможных штрафах за использование антистатических лент на автомобилях. Ранее водители прибегали к этому средству для борьбы с накоплением статического электричества. Хотя разряд может вызвать незначительное ощущение удара током, это не представляет серьезной опасности, но может быть неприятным. Однако искра, возникающая от антистатической ленты, способна спровоцировать пожар на автозаправочной станции.Согласно информации от сотрудников ГАИ, использование таких лент рассматривается как переоборудование автомобиля, что может привести к наложению штрафа в размере 500 рублей. В советское время антистатические ленты крепились к металлическим бамперам, но в современных автомобилях, где бамперы сделаны из пластика, такая необходимость отпала.Недавно депутат Нилов отметил, что отсутствие полиса ОСАГО также может стать причиной привлечения к ответственности. Более подробно об этом можно узнать из материала Общественной службы новостей.

https://1prime.ru/20241224/shtrafy-853826285.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гибдд, дорожные штрафы