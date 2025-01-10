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Открытое горение на производстве ацетона в Ленобласти ликвидировали

Открытое горение на производстве ацетона в Ленобласти ликвидировали - 10.01.2025, ПРАЙМ

Открытое горение на производстве ацетона в Ленобласти ликвидировали

Открытое горение на территории завода по производству ацетона в Гатчине, Ленинградская область, удалось ликвидировать. Об этом говорится в заявлении... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T11:08+0300

2025-01-10T11:08+0300

2025-01-10T11:08+0300

происшествия

россия

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Открытое горение на территории завода по производству ацетона в Гатчине, Ленинградская область, удалось ликвидировать. Об этом говорится в заявлении регионального комитета правопорядка и безопасности."В настоящее время открытое горение ликвидировано", — отмечается в заявлении.Здание, которое загорелось, имело площадь 1,6 тысячи квадратных метров, но огонь распространился, и площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Сотрудники завода успели покинуть опасную зону.

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россия, пожар