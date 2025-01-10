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"Проигрышная идея". В Госдуме ответили на попытки Запада ослабить Россию
"Проигрышная идея". В Госдуме ответили на попытки Запада ослабить Россию - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Проигрышная идея". В Госдуме ответили на попытки Запада ослабить Россию
Депутат Государственной Думы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал подход Запада к поставкам оружия в Украину с целью ослабления России... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T10:33+0300
2025-01-10T10:33+0300
2025-01-10T10:33+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал подход Запада к поставкам оружия в Украину с целью ослабления России неэффективным. Об этом он сообщил в беседе с агентством РИА Новости."Американский чиновник расписался перед всем миром в бессилии западного подхода к России. За тысячу лет эти люди так и не усвоили, что приходить к нам с мечом - заведомо проигрышная идея", — отметил собеседник агентства.Он подчеркнул, что российская армия продвигается вперед и освобождает свои исторические земли.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, госдума, запад
Политика, РОССИЯ, Госдума, ЗАПАД
"Проигрышная идея". В Госдуме ответили на попытки Запада ослабить Россию
Депутат Белик назвал проигрышным подход Запада, связанный с попытками ослабить РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал подход Запада к поставкам оружия в Украину с целью ослабления России неэффективным. Об этом он сообщил в беседе с агентством РИА Новости.
"Американский чиновник расписался перед всем миром в бессилии западного подхода к России. За тысячу лет эти люди так и не усвоили, что приходить к нам с мечом - заведомо проигрышная идея", — отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что российская армия продвигается вперед и освобождает свои исторические земли.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
"Враждебная активность". На Западе усмотрели "гибридные атаки" России