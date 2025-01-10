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Россия нарастила импорт цитрусовых в 2024 году

Россия нарастила импорт цитрусовых в 2024 году - 10.01.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт цитрусовых в 2024 году

Поставки фруктов в Россию из зарубежных стран в 2024 году выросли на 2,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе увеличился и ввоз цитрусовых - на 2,6%, сообщил | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T16:47+0300

2025-01-10T16:47+0300

2025-01-10T16:47+0300

экономика

россия

россельхознадзор

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Поставки фруктов в Россию из зарубежных стран в 2024 году выросли на 2,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе увеличился и ввоз цитрусовых - на 2,6%, сообщил Россельхознадзор. "В целом поставки фруктов в Россию из зарубежных стран увеличились на 2,4%. По итогам 2023 года этот показатель был равен почти 6 миллионам тонн, а в 2024 году - 6,1 миллиона тонн. ... Внушительные объемы импорта сохраняются за цитрусовыми... ввоз этих фруктов увеличился на 2,6% с 1,8 миллиона тонн до 1,9 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Ведомство указывает, что Египет нарастил поставки цитрусовых фруктов на 62% - с 307,7 тысячи тонн в 2023 году до 498,6 тысячи тонн в 2024 году. Кроме того, на 12,3% увеличился ввоз винограда с 377,7 тысячи тонн до 424,2 тысячи тонн, а импорт яблок и груш вырос на 2,6% и составил 627,4 тысячи тонн, основным их поставщиком стал Азербайджан. Персиков, вишни и слив с косточками было ввезено на 3,9% больше, чем в 2023 году - 722,6 тысячи тонн. Лидерами по ввозу стали Турция и Узбекистан. Ташкент является основным поставщиком и винограда. В 2024 году ввоз винограда оттуда увеличился на 72,4% - до 177,7 тысячи тонн.

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россия, россельхознадзор