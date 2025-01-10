https://1prime.ru/20250110/japonija-854107960.html
Япония исключила из санкционных списков мать Пригожина
Япония исключила из санкционных списков мать Пригожина - 10.01.2025, ПРАЙМ
Япония исключила из санкционных списков мать Пригожина
Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек, включая мать Евгения Пригожина Виолетту, говорится в пресс-релизе японского МИД. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T06:07+0300
2025-01-10T06:07+0300
2025-01-10T06:07+0300
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ТОКИО, 10 янв - ПРАЙМ. Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек, включая мать Евгения Пригожина Виолетту, говорится в пресс-релизе японского МИД.
В частности, из санкционных списков решением кабинета министров также были исключены посмертно российские военнослужащие Олег Цоков и Георгий Шуваев.
Кроме этого, также посмертно были исключены экс-премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов, бывший депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков, бывший депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова, народный артист ЛНР Михаил Голубович и бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.
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общество , бизнес, лнр, токио, япония, евгений пригожин, мид
Общество , Экономика, Бизнес, ЛНР, Токио, ЯПОНИЯ, Евгений Пригожин, МИД
Япония исключила из санкционных списков мать Пригожина
Япония исключила из санкционных списков восемь человек, включая мать Пригожина Виолетту
ТОКИО, 10 янв - ПРАЙМ. Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек, включая мать Евгения Пригожина Виолетту, говорится в пресс-релизе японского МИД.
В частности, из санкционных списков решением кабинета министров также были исключены посмертно российские военнослужащие Олег Цоков и Георгий Шуваев.
Кроме этого, также посмертно были исключены экс-премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов, бывший депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков, бывший депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова, народный артист ЛНР Михаил Голубович и бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.