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Япония исключила из санкционных списков мать Пригожина - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Япония исключила из санкционных списков мать Пригожина
Япония исключила из санкционных списков мать Пригожина - 10.01.2025, ПРАЙМ
Япония исключила из санкционных списков мать Пригожина
Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек, включая мать Евгения Пригожина Виолетту, говорится в пресс-релизе японского МИД. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T06:07+0300
2025-01-10T06:07+0300
общество
экономика
бизнес
лнр
токио
япония
евгений пригожин
мид
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ТОКИО, 10 янв - ПРАЙМ. Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек, включая мать Евгения Пригожина Виолетту, говорится в пресс-релизе японского МИД. В частности, из санкционных списков решением кабинета министров также были исключены посмертно российские военнослужащие Олег Цоков и Георгий Шуваев. Кроме этого, также посмертно были исключены экс-премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов, бывший депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков, бывший депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова, народный артист ЛНР Михаил Голубович и бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.
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общество , бизнес, лнр, токио, япония, евгений пригожин, мид
Общество , Экономика, Бизнес, ЛНР, Токио, ЯПОНИЯ, Евгений Пригожин, МИД
06:07 10.01.2025
 
Япония исключила из санкционных списков мать Пригожина

Япония исключила из санкционных списков восемь человек, включая мать Пригожина Виолетту

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ТОКИО, 10 янв - ПРАЙМ. Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек, включая мать Евгения Пригожина Виолетту, говорится в пресс-релизе японского МИД.
В частности, из санкционных списков решением кабинета министров также были исключены посмертно российские военнослужащие Олег Цоков и Георгий Шуваев.
Кроме этого, также посмертно были исключены экс-премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов, бывший депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков, бывший депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова, народный артист ЛНР Михаил Голубович и бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.
 
ЭкономикаОбществоБизнесЛНРТокиоЯПОНИЯЕвгений ПригожинМИД
 
 
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