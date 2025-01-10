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Кабул хочет подписать с Россией договор о транзите газа - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Кабул хочет подписать с Россией договор о транзите газа
Кабул хочет подписать с Россией договор о транзите газа - 10.01.2025, ПРАЙМ
Кабул хочет подписать с Россией договор о транзите газа
Кабул хочет подписать с российской стороной договор о транзите 50 миллионов кубометров сжиженного природного газа через территорию Афганистана, заявил РИА... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T06:01+0300
2025-01-10T06:01+0300
энергетика
газ
россия
афганистан
москва
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Кабул хочет подписать с российской стороной договор о транзите 50 миллионов кубометров сжиженного природного газа через территорию Афганистана, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "На предстоящем KazanForum 2025 Афганистан намерен подписать контракт на транзит 50 миллионов кубометров российского газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию", - сказал он, отметив, что осуществлять транзит возможно газовозами. По словам Хабибуллина, уже состоялись пробные отгрузки. Он сообщил, что в 2023 году на полях форума был подписан контракт на ежегодный транзит 50 миллионов тонн российских нефтепродуктов, а в 2024 году - контракт на транзит 2 миллионов тонн российской пшеницы и муки.
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192
40
192
40
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5
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газ, россия, афганистан, москва
Энергетика, Газ, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, МОСКВА
06:01 10.01.2025
 
Кабул хочет подписать с Россией договор о транзите газа

Хабибуллин: Кабул хочет подписать с Россией договор о транзите 50 миллионов кубов газа

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Кабул хочет подписать с российской стороной договор о транзите 50 миллионов кубометров сжиженного природного газа через территорию Афганистана, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
"На предстоящем KazanForum 2025 Афганистан намерен подписать контракт на транзит 50 миллионов кубометров российского газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию", - сказал он, отметив, что осуществлять транзит возможно газовозами.
По словам Хабибуллина, уже состоялись пробные отгрузки.
Он сообщил, что в 2023 году на полях форума был подписан контракт на ежегодный транзит 50 миллионов тонн российских нефтепродуктов, а в 2024 году - контракт на транзит 2 миллионов тонн российской пшеницы и муки.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯАФГАНИСТАНМОСКВА
 
 
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