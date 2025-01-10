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Кабул хочет подписать с Россией договор о транзите газа

Кабул хочет подписать с Россией договор о транзите газа - 10.01.2025, ПРАЙМ

Кабул хочет подписать с Россией договор о транзите газа

Кабул хочет подписать с российской стороной договор о транзите 50 миллионов кубометров сжиженного природного газа через территорию Афганистана, заявил РИА... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T06:01+0300

2025-01-10T06:01+0300

2025-01-10T06:01+0300

энергетика

газ

россия

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Кабул хочет подписать с российской стороной договор о транзите 50 миллионов кубометров сжиженного природного газа через территорию Афганистана, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "На предстоящем KazanForum 2025 Афганистан намерен подписать контракт на транзит 50 миллионов кубометров российского газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию", - сказал он, отметив, что осуществлять транзит возможно газовозами. По словам Хабибуллина, уже состоялись пробные отгрузки. Он сообщил, что в 2023 году на полях форума был подписан контракт на ежегодный транзит 50 миллионов тонн российских нефтепродуктов, а в 2024 году - контракт на транзит 2 миллионов тонн российской пшеницы и муки.

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