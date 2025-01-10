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На Камчатке ввели единый тариф на электроэнергию для населения

На Камчатке ввели единый тариф на электроэнергию для населения - 10.01.2025, ПРАЙМ

На Камчатке ввели единый тариф на электроэнергию для населения

Власти Камчатки ввели единый тариф на электроэнергию для населения, снизив тариф на киловатт для дачных товариществ, гаражных кооперативов и межселенных... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T03:57+0300

2025-01-10T03:57+0300

2025-01-10T03:57+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – ПРАЙМ. Власти Камчатки ввели единый тариф на электроэнергию для населения, снизив тариф на киловатт для дачных товариществ, гаражных кооперативов и межселенных территорий, сообщает региональное правительство. "На Камчатке введен единый тариф на электроэнергию для населения. С 1 января 2025 года стоимость электроэнергии на межселенных территориях, в дачных садовых товариществах и гаражных кооперативах приравнена к тарифам, которые действуют в населенных пунктах", - говорится в сообщении. Ранее тариф на киловатт электроэнергии для дачных товариществ, гаражных кооперативов и межселенных территорий составлял 7,14 рубля. Сейчас тариф такой же, как и в населенных пунктах, - 5 рублей. "Ситуация, когда жители дачных территорий платили за электроэнергию значительно больше, чем жители сел и поселков, была, по сути, дискриминационной - хотя разница исключительно в юридическом статусе, который имеет жилое помещение. Нам удалось снизить тариф более, чем на два рубля. Считаю, что это важное решение, которое было принято после обращений жителей", - заявил на расширенном оперативном совещании губернатор Владимир Солодов. Как уточнил заместитель председателя правительства Камчатского края, курирующий вопросы тарифной политики в регионе, Сергей Миронов, уйти от дискриминации потребителей удалось в том числе благодаря совместной работе с федеральной антимонопольной службой.

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россия, камчатка, владивосток, камчатский край, сергей миронов