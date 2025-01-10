Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада может ввести пошлины почти на все товары из США, пишет СМИ - 10.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250110/kanada-854120000.html
Канада может ввести пошлины почти на все товары из США, пишет СМИ
Канада может ввести пошлины почти на все товары из США, пишет СМИ - 10.01.2025, ПРАЙМ
Канада может ввести пошлины почти на все товары из США, пишет СМИ
Канада рассматривает введение пошлин почти на все товары из США, включая нефть и уран, в случае если избранный президент США Дональд Трамп введет обещанные... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T15:14+0300
2025-01-10T15:14+0300
канада
сша
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/38/829283889_0:0:4116:2316_1920x0_80_0_0_ebd23055c4cabf7b8d24fd3324136c01.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Канада рассматривает введение пошлин почти на все товары из США, включая нефть и уран, в случае если избранный президент США Дональд Трамп введет обещанные высокие пошлины на канадские товары, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на неназванного канадского правительственного чиновника. Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления Трампом тарифов на канадские товары. "Один из распространяемых внутри (правительственных кругов Канады – ред.) списков включает практически все товары, которые США экспортируют в Канаду… другой вариант, рассматриваемый правительством (премьера Джастина - ред.) Трюдо, заключается в введении экспортных пошлин на стратегические товары, такие как нефть, уран и поташ", - пишет агентство. Канадские чиновники заявили агентству, что ответ Канады будет зависеть от того, какие именно пошлины решит ввести Трамп после инаугурации. Премьер Канады 10 декабря прошлого года заявил, что Оттава ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп всё же введет тарифы. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
https://1prime.ru/20250109/kanada-854092973.html
канада
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/38/829283889_381:0:4040:2744_1920x0_80_0_0_c463c5328ea1a9d50929feba57282438.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
канада, сша, пошлины
КАНАДА, США, пошлины
15:14 10.01.2025
 
Канада может ввести пошлины почти на все товары из США, пишет СМИ

Bloomberg: Канада может ввести пошлины почти на все товары из США

© AFP / Lars HagbergФлаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада
Флаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© AFP / Lars Hagberg
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Канада рассматривает введение пошлин почти на все товары из США, включая нефть и уран, в случае если избранный президент США Дональд Трамп введет обещанные высокие пошлины на канадские товары, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на неназванного канадского правительственного чиновника.
Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления Трампом тарифов на канадские товары.
"Один из распространяемых внутри (правительственных кругов Канады – ред.) списков включает практически все товары, которые США экспортируют в Канаду… другой вариант, рассматриваемый правительством (премьера Джастина - ред.) Трюдо, заключается в введении экспортных пошлин на стратегические товары, такие как нефть, уран и поташ", - пишет агентство.
Здание парламента Канады в Оттаве - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Канада обещает США "сильнейшую боль" от ответных пошлин
Вчера, 12:40
Канадские чиновники заявили агентству, что ответ Канады будет зависеть от того, какие именно пошлины решит ввести Трамп после инаугурации.
Премьер Канады 10 декабря прошлого года заявил, что Оттава ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп всё же введет тарифы.
Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
 
КАНАДАСШАпошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала