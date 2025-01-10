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Комитет ГД по труду отклонил законопроект о сокращении рабочей недели - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Комитет ГД по труду отклонил законопроект о сокращении рабочей недели
Комитет ГД по труду отклонил законопроект о сокращении рабочей недели - 10.01.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД по труду отклонил законопроект о сокращении рабочей недели
Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате отклонить законопроект группы депутатов от фракции ЛДПР о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T01:30+0300
2025-01-10T01:30+0300
общество
экономика
россия
москва
госдума
лдпр
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате отклонить законопроект группы депутатов от фракции ЛДПР о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более детьми, сообщил РИА Новости глава комитета и соавтор законопроекта Ярослав Нилов (ЛДПР) "Комитет в осеннюю сессию рассмотрел законопроект и рекомендовал к отклонению, Госдума пока еще его не рассмотрела", - сказал Нилов. По его словам, большинство членов комитета посчитало, что нужно поддерживать многодетные семьи, но не создавать условия, при которых бы возникали дискриминационные мысли у работодателей. Законопроект был внесен в Госдуму в июне, им предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей 263.2 о дополнительных гарантиях женщинам, имеющим двух и более детей. Согласно ей, эти женщины получат право на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы в том же размере, что и при 40-часовой неделе. Авторы законопроекта отмечают, что в случае его принятия женщины получат дополнительный час свободного времени в неделю, благодарю чему они смогут уделить время как личным делам, так и своим детям.
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общество , россия, москва, госдума, лдпр
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума, ЛДПР
01:30 10.01.2025
 
Комитет ГД по труду отклонил законопроект о сокращении рабочей недели

Комитет ГД по труду рекомендовал отклонить законопроект ЛДПР о сокращении рабочей недели

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате отклонить законопроект группы депутатов от фракции ЛДПР о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более детьми, сообщил РИА Новости глава комитета и соавтор законопроекта Ярослав Нилов (ЛДПР)
"Комитет в осеннюю сессию рассмотрел законопроект и рекомендовал к отклонению, Госдума пока еще его не рассмотрела", - сказал Нилов.
По его словам, большинство членов комитета посчитало, что нужно поддерживать многодетные семьи, но не создавать условия, при которых бы возникали дискриминационные мысли у работодателей.
Законопроект был внесен в Госдуму в июне, им предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей 263.2 о дополнительных гарантиях женщинам, имеющим двух и более детей. Согласно ей, эти женщины получат право на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы в том же размере, что и при 40-часовой неделе.
Авторы законопроекта отмечают, что в случае его принятия женщины получат дополнительный час свободного времени в неделю, благодарю чему они смогут уделить время как личным делам, так и своим детям.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАГосдумаЛДПР
 
 
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