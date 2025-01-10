https://1prime.ru/20250110/komitet-854106619.html

Комитет ГД по труду отклонил законопроект о сокращении рабочей недели

Комитет ГД по труду отклонил законопроект о сокращении рабочей недели - 10.01.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД по труду отклонил законопроект о сокращении рабочей недели

Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате отклонить законопроект группы депутатов от фракции ЛДПР о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T01:30+0300

2025-01-10T01:30+0300

2025-01-10T01:30+0300

общество

экономика

россия

москва

госдума

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854106619.jpg?1736461835

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате отклонить законопроект группы депутатов от фракции ЛДПР о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более детьми, сообщил РИА Новости глава комитета и соавтор законопроекта Ярослав Нилов (ЛДПР) "Комитет в осеннюю сессию рассмотрел законопроект и рекомендовал к отклонению, Госдума пока еще его не рассмотрела", - сказал Нилов. По его словам, большинство членов комитета посчитало, что нужно поддерживать многодетные семьи, но не создавать условия, при которых бы возникали дискриминационные мысли у работодателей. Законопроект был внесен в Госдуму в июне, им предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей 263.2 о дополнительных гарантиях женщинам, имеющим двух и более детей. Согласно ей, эти женщины получат право на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы в том же размере, что и при 40-часовой неделе. Авторы законопроекта отмечают, что в случае его принятия женщины получат дополнительный час свободного времени в неделю, благодарю чему они смогут уделить время как личным делам, так и своим детям.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, госдума, лдпр