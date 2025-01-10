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В КРОС рассказали, почему отпуск в январе будет невыгодным

В КРОС рассказали, почему отпуск в январе будет невыгодным - 10.01.2025, ПРАЙМ

В КРОС рассказали, почему отпуск в январе будет невыгодным

Отпуск в январе 2025 года будет невыгодным, потому что в этом месяце мало рабочих дней, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T03:00+0300

2025-01-10T03:00+0300

2025-01-10T03:00+0300

бизнес

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общество

москва

дмитрий дударев

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Отпуск в январе 2025 года будет невыгодным, потому что в этом месяце мало рабочих дней, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. Правительство утвердило новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1-8 января. Благодаря длинным выходным количество рабочих дней в январе уменьшилось до 17. "Отпуск в январе считается невыгодным из-за большого количества праздничных дней. В этом месяце рабочих дней мало, поэтому их ставка выше, чем в других месяцах", - сказал Дударев. По его словам, размер отпускных выплат за отдых в январе может оказаться меньше, чем выплата за те же дни при работе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , москва, дмитрий дударев