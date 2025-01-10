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В КРОС рассказали, почему отпуск в январе будет невыгодным - 10.01.2025, ПРАЙМ
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В КРОС рассказали, почему отпуск в январе будет невыгодным
В КРОС рассказали, почему отпуск в январе будет невыгодным - 10.01.2025, ПРАЙМ
В КРОС рассказали, почему отпуск в январе будет невыгодным
Отпуск в январе 2025 года будет невыгодным, потому что в этом месяце мало рабочих дней, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T03:00+0300
2025-01-10T03:00+0300
бизнес
экономика
общество
москва
дмитрий дударев
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Отпуск в январе 2025 года будет невыгодным, потому что в этом месяце мало рабочих дней, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. Правительство утвердило новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1-8 января. Благодаря длинным выходным количество рабочих дней в январе уменьшилось до 17. "Отпуск в январе считается невыгодным из-за большого количества праздничных дней. В этом месяце рабочих дней мало, поэтому их ставка выше, чем в других месяцах", - сказал Дударев. По его словам, размер отпускных выплат за отдых в январе может оказаться меньше, чем выплата за те же дни при работе.
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192
40
192
40
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бизнес, общество , москва, дмитрий дударев
Бизнес, Экономика, Общество , МОСКВА, Дмитрий Дударев
03:00 10.01.2025
 
В КРОС рассказали, почему отпуск в январе будет невыгодным

Директор КРОС Дударев: отпуск в январе будет невыгодным из-за мало рабочих дней

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Отпуск в январе 2025 года будет невыгодным, потому что в этом месяце мало рабочих дней, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
Правительство утвердило новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1-8 января. Благодаря длинным выходным количество рабочих дней в январе уменьшилось до 17.
"Отпуск в январе считается невыгодным из-за большого количества праздничных дней. В этом месяце рабочих дней мало, поэтому их ставка выше, чем в других месяцах", - сказал Дударев.
По его словам, размер отпускных выплат за отдых в январе может оказаться меньше, чем выплата за те же дни при работе.
 
ЭкономикаБизнесОбществоМОСКВАДмитрий Дударев
 
 
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