https://1prime.ru/20250110/krym-854120751.html

На Кубани заявили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239"

На Кубани заявили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239" - 10.01.2025, ПРАЙМ

На Кубани заявили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239"

Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", находящейся на мели в районе порта Тамань. Об этом говорится в заявлении оперштаба Кубани. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T15:29+0300

2025-01-10T15:29+0300

2025-01-10T15:32+0300

происшествия

россия

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/83581/72/835817267_0:14:1930:1100_1920x0_80_0_0_5c1b3eacf8689246ea52f913a4eeb079.jpg

КРАСНОДАР, 10 янв - ПРАЙМ. Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", находящейся на мели в районе порта Тамань. Об этом говорится в заявлении оперштаба Кубани."Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239". Это часть судна, которую выбросило на мель в районе порта Тамань Темрюкского района. Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива", — сказано в заявлении.Также сообщается, что на данный момент неизвестен масштаб повреждений.Оперативный штаб Краснодарского края также направляет силы и средства для помощи в этой ситуации. Ранее, 15 декабря, в результате шторма два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпели крушение у Керченского пролива, при этом один моряк погиб, а около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов оказались в море.Федеральный режим чрезвычайной ситуации введен на Кубани, и спасатели волонтеры активно участвуют в очистке загрязненного берега и акватории с использованием сорбента. Также на территории действуют шесть центров по спасению птиц, которые пострадали от разлива мазута

https://1prime.ru/20250109/mazut-854098984.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крым