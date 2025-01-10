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На Кубани заявили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239"
На Кубани заявили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239" - 10.01.2025, ПРАЙМ
На Кубани заявили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239"
Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", находящейся на мели в районе порта Тамань. Об этом говорится в заявлении оперштаба Кубани. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T15:29+0300
2025-01-10T15:29+0300
2025-01-10T15:32+0300
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КРАСНОДАР, 10 янв - ПРАЙМ. Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", находящейся на мели в районе порта Тамань. Об этом говорится в заявлении оперштаба Кубани."Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239". Это часть судна, которую выбросило на мель в районе порта Тамань Темрюкского района. Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива", — сказано в заявлении.Также сообщается, что на данный момент неизвестен масштаб повреждений.Оперативный штаб Краснодарского края также направляет силы и средства для помощи в этой ситуации. Ранее, 15 декабря, в результате шторма два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпели крушение у Керченского пролива, при этом один моряк погиб, а около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов оказались в море.Федеральный режим чрезвычайной ситуации введен на Кубани, и спасатели волонтеры активно участвуют в очистке загрязненного берега и акватории с использованием сорбента. Также на территории действуют шесть центров по спасению птиц, которые пострадали от разлива мазута
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Происшествия, РОССИЯ, КРЫМ
На Кубани заявили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239"
Оперштаб: обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239"
КРАСНОДАР, 10 янв - ПРАЙМ. Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", находящейся на мели в районе порта Тамань. Об этом говорится в заявлении оперштаба Кубани.
"Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239". Это часть судна, которую выбросило на мель в районе порта Тамань Темрюкского района. Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива", — сказано в заявлении.
Также сообщается, что на данный момент неизвестен масштаб повреждений.
Оперативный штаб Краснодарского края также направляет силы и средства для помощи в этой ситуации. Ранее, 15 декабря, в результате шторма два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпели крушение у Керченского пролива, при этом один моряк погиб, а около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов оказались в море.
Федеральный режим чрезвычайной ситуации введен на Кубани, и спасатели волонтеры активно участвуют в очистке загрязненного берега и акватории с использованием сорбента. Также на территории действуют шесть центров по спасению птиц, которые пострадали от разлива мазута
Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе серьезным вызовом