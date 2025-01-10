https://1prime.ru/20250110/los-andzheles-854115449.html

Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт

Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт - 10.01.2025, ПРАЙМ

Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала жертв пожаров, которые бушуют в Калифорнии, обратиться за помощью на неработающий сайт "URL", передает издание New York... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T12:26+0300

2025-01-10T12:26+0300

2025-01-10T12:26+0300

происшествия

сша

пожары

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала жертв пожаров, которые бушуют в Калифорнии, обратиться за помощью на неработающий сайт "URL", передает издание New York Post."Если вам нужна помощь, вы можете получить информацию о чрезвычайных ситуациях, ресурсах и убежищах. Все это можно найти на URL", — цитирует мэра издание.Отмечается, что заявление вызвало недовольство в социальных сетях, где Басс была названа "самым некомпетентным политиком в Америке".Пожары в Калифорнии уже стали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. По данным властей, уже пострадало не менее 10 человек, а банк JPMorgan Chase оценил ущерб от пожаров в Калифорнии в 50 миллиардов долларов.

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сша, пожары