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Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт
Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт - 10.01.2025, ПРАЙМ
Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала жертв пожаров, которые бушуют в Калифорнии, обратиться за помощью на неработающий сайт "URL", передает издание New York... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T12:26+0300
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2025-01-10T12:26+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала жертв пожаров, которые бушуют в Калифорнии, обратиться за помощью на неработающий сайт "URL", передает издание New York Post."Если вам нужна помощь, вы можете получить информацию о чрезвычайных ситуациях, ресурсах и убежищах. Все это можно найти на URL", — цитирует мэра издание.Отмечается, что заявление вызвало недовольство в социальных сетях, где Басс была названа "самым некомпетентным политиком в Америке".Пожары в Калифорнии уже стали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. По данным властей, уже пострадало не менее 10 человек, а банк JPMorgan Chase оценил ущерб от пожаров в Калифорнии в 50 миллиардов долларов.
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сша, пожары
Происшествия, США, пожары
Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт
Мэр Лос-Анджелеса Басс направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала жертв пожаров, которые бушуют в Калифорнии, обратиться за помощью на неработающий сайт "URL", передает издание New York Post.
"Если вам нужна помощь, вы можете получить информацию о чрезвычайных ситуациях, ресурсах и убежищах. Все это можно найти на URL", — цитирует мэра издание.
Отмечается, что заявление вызвало недовольство в социальных сетях, где Басс была названа "самым некомпетентным политиком в Америке".
Пожары в Калифорнии уже стали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. По данным властей, уже пострадало не менее 10 человек, а банк JPMorgan Chase оценил ущерб от пожаров в Калифорнии в 50 миллиардов долларов.
В Лос-Анджелеса введут комендантский час из-за пожаров