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США увеличили награду за информацию, которая приведет к аресту Мадуро - 10.01.2025, ПРАЙМ
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США увеличили награду за информацию, которая приведет к аресту Мадуро
США увеличили награду за информацию, которая приведет к аресту Мадуро - 10.01.2025, ПРАЙМ
США увеличили награду за информацию, которая приведет к аресту Мадуро
США увеличили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро, вступившего в пятницу в должность президента Венесуэлы до 2031 года, до... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T18:58+0300
2025-01-10T18:58+0300
николас мадуро
мировая экономика
общество
венесуэла
москва
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США увеличили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро, вступившего в пятницу в должность президента Венесуэлы до 2031 года, до 25 миллионов долларов, сообщила администрация Белого дома. Президентские выборы в стране прошли в июле, и Национальный совет провозгласил его победителем. После этого в стране начались протесты несогласных с результатами выборов и столкновения между силовиками и манифестантами.Мадуро находится у власти с 2013 года, сменив на этом посту Уго Чавеса. В третий раз вступив в должность, он пообещал, что его новый президентский срок принесет Венесуэле мир и процветание.
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николас мадуро, мировая экономика, общество , венесуэла, москва
Николас Мадуро, Мировая экономика, Общество , ВЕНЕСУЭЛА, МОСКВА
18:58 10.01.2025
 
США увеличили награду за информацию, которая приведет к аресту Мадуро

США увеличили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Мадуро

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Венесуэлу
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Венесуэлу
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США увеличили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро, вступившего в пятницу в должность президента Венесуэлы до 2031 года, до 25 миллионов долларов, сообщила администрация Белого дома.
Президентские выборы в стране прошли в июле, и Национальный совет провозгласил его победителем. После этого в стране начались протесты несогласных с результатами выборов и столкновения между силовиками и манифестантами.
Мадуро находится у власти с 2013 года, сменив на этом посту Уго Чавеса. В третий раз вступив в должность, он пообещал, что его новый президентский срок принесет Венесуэле мир и процветание.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
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Николас МадуроМировая экономикаОбществоВЕНЕСУЭЛАМОСКВА
 
 
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