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В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года

В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года - 10.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года

Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал палате принять проект закона о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из решения... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T17:04+0300

2025-01-10T17:04+0300

2025-01-10T17:04+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал палате принять проект закона о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. "Рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона", - сказано в документе. Комитет также предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января.

https://1prime.ru/20241220/sovfed-853742627.html

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россия, госдума