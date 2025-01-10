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В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года
В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года
Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал палате принять проект закона о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из решения... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T17:04+0300
2025-01-10T17:04+0300
2025-01-10T17:04+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал палате принять проект закона о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. "Рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона", - сказано в документе. Комитет также предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января.
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россия, госдума
В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года
Комитет ГД одобрил проект закона о продлении программы маткапитала до 2030 года
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал палате принять проект закона о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ.
"Рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона", - сказано в документе.
Комитет также предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января.
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