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В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года - 10.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года
В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года
Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал палате принять проект закона о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из решения... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T17:04+0300
2025-01-10T17:04+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал палате принять проект закона о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. "Рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона", - сказано в документе. Комитет также предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
17:04 10.01.2025
 
В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года

Комитет ГД одобрил проект закона о продлении программы маткапитала до 2030 года

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал палате принять проект закона о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ.
"Рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона", - сказано в документе.
Комитет также предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января.
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