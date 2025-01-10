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Экспорт муки из России в 2024 году достиг почти 300 миллионов долларов

Экспорт муки из России в 2024 году достиг почти 300 миллионов долларов - 10.01.2025, ПРАЙМ

Экспорт муки из России в 2024 году достиг почти 300 миллионов долларов

Поставки пшеничной и пшенично-ржаной муки из России на зарубежные рынки достиг практически 300 миллионов долларов в прошедшем году, и это на 3% больше в... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T11:36+0300

2025-01-10T11:36+0300

2025-01-10T11:36+0300

россия

мука

агроэкспорт

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Поставки пшеничной и пшенично-ржаной муки из России на зарубежные рынки достиг практически 300 миллионов долларов в прошедшем году, и это на 3% больше в стоимостном выражении и на 7% больше в физическом, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По оценкам, в 2024 году Россия поставила на зарубежные рынки пшеничной и пшенично-ржаной муки на сумму почти 300 миллионов долларов. По сравнению с 2023 годом объем экспорта вырос на 3% в стоимостном выражении и на 7% в физическом", - говорится в сообщении. Отмечается, что основной страной-импортером стал Афганистан, куда было поставлено муки на сумму 80 миллионов долларов, и это вдвое больше, чем в 2023 году. В тройке лидеров по импорту российской муки также присутствует Китай и Туркменистан. Кроме того, в Иране стали интересоваться мукой из России в 18 раз больше, в Монголии - в шесть раз, а в Казахстан и Узбекистан поставки увеличились чуть более, чем в 1,5 раза. По оценке "Агроэкспорта", к 2030 году российский экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки может превысить 440 миллионов долларов в год. А основными направлениями для сбыта видятся Китая и рынки стран ближнего зарубежья, а также ряд государств Персидского залива, других стран Азии и Африки.

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россия, мука, агроэкспорт