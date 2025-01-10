https://1prime.ru/20250110/nato-854122218.html
"Вот-вот увидим". В США узнали о сюрпризе, который готовит миру Германия
"Вот-вот увидим". В США узнали о сюрпризе, который готовит миру Германия - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Вот-вот увидим". В США узнали о сюрпризе, который готовит миру Германия
Нет сомнений, что в скором времени НАТО распадется. Такой прогноз в беседе с американским телеведущему Эндрю Наполитано в Youtube-канале Judging Freedom сделал... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T16:32+0300
2025-01-10T16:32+0300
2025-01-10T16:32+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Нет сомнений, что в скором времени НАТО распадется. Такой прогноз в беседе с американским телеведущему Эндрю Наполитано в Youtube-канале Judging Freedom сделал полковник Вооруженных сил США Лоуренс Уилкерсон."Мы вот-вот увидим полный распад НАТО, возглавляемый Германией, - заявил полковник, после чего добавил: - В этом нет никаких сомнений". По мнению Уилкерсона, после того, как партия АдГ "получат всю полноту власти" - а в этом полковник абсолютно не сомневается, то немедленно построит "свою коалицию и выведут Германию из альянса". В связи с этим, как уверен Уилкерсон, и распадется Североатлантический альянс. Поэтому в настоящий момент у Соединенных Штатов есть куда более существенные проблемы, чем вопрос присоединения Гренландии.
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нато, адг, германия
Политика, НАТО, АдГ, ГЕРМАНИЯ
"Вот-вот увидим". В США узнали о сюрпризе, который готовит миру Германия
Офицер ВС США: НАТО скоро распадется из-за прихода к власти АдГ в Германии
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ.
Нет сомнений, что в скором времени НАТО распадется. Такой прогноз в беседе с американским телеведущему Эндрю Наполитано в Youtube-канале Judging Freedom
сделал полковник Вооруженных сил США Лоуренс Уилкерсон.
"Мы вот-вот увидим полный распад НАТО, возглавляемый Германией, - заявил полковник, после чего добавил: - В этом нет никаких сомнений".
По мнению Уилкерсона, после того, как партия АдГ "получат всю полноту власти" - а в этом полковник абсолютно не сомневается, то немедленно построит "свою коалицию и выведут Германию из альянса".
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В связи с этим, как уверен Уилкерсон, и распадется Североатлантический альянс. Поэтому в настоящий момент у Соединенных Штатов есть куда более существенные проблемы, чем вопрос присоединения Гренландии.