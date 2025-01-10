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Эксперт допустил, что Трамп снимет ограничения на ряд металлов из России - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт допустил, что Трамп снимет ограничения на ряд металлов из России
Эксперт допустил, что Трамп снимет ограничения на ряд металлов из России - 10.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт допустил, что Трамп снимет ограничения на ряд металлов из России
Избранный президент США Дональд Трамп не пойдет на полную отмену всех санкций против России, но ему может быть выгодно снять отдельные запреты, в том числе, на... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T12:09+0300
2025-01-10T12:09+0300
сша
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп не пойдет на полную отмену всех санкций против России, но ему может быть выгодно снять отдельные запреты, в том числе, на импорт российского алюминия, меди, никеля и урана, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Чиновники Евросоюза опасаются, что Трамп может отменить антироссийские указы своего предшественника Джо Байдена, написала ранее в пятницу газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. "Откровенно говоря, я сомневаюсь, что Дональд Трамп пойдет на полную отмену всех санкций, введенных Джо Байденом: ему выгодно снять отдельные запреты, чтобы продемонстрировать стремление к диалогу с Россией, но в остальных случаях он не будет спешить. Все-таки политика - это подчас театр, Дональд Трамп еще тот актер", - заявил Хазанов. "В качестве возможных кандидатов на снятие ограничений можно рассматривать алюминий, медь, никель и уран. Поставки первых трех металлов до установления санкций были скромные и не играли большой роли в американском импорте, последний нужен энергетике США. Хотя за океаном есть его запасы на складах, бесконечно долго они использоваться они не могут, процесс же освоения новых месторождений тоже занимает приличное время, не говоря уже о сравнительно скромных мощностях по обогащению урана в США", - добавил эксперт. Вашингтон весной прошлого года запретил импорт российского алюминия, меди, никеля и урана - в отношении последнего до 2028 года предусмотрено продолжение таких поставок в отдельных случаях. Россия в ответ на санкции и сама приняла решение ограничить экспорт урана в Соединенные Штаты. "Поэтому Дональду Трампу, если он отменит санкции против его закупок, придется еще договариваться о возможности его поставок в США. Впрочем, на то он и президент США, чтобы договариваться - работа у него такая", - резюмировал Хазанов.
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сша, россия, дональд трамп
США, РОССИЯ, Дональд Трамп
12:09 10.01.2025
 
Эксперт допустил, что Трамп снимет ограничения на ряд металлов из России

Хазанов: Трамп может снять ограничения на алюминий, медь, никель и уран из РФ

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп не пойдет на полную отмену всех санкций против России, но ему может быть выгодно снять отдельные запреты, в том числе, на импорт российского алюминия, меди, никеля и урана, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Чиновники Евросоюза опасаются, что Трамп может отменить антироссийские указы своего предшественника Джо Байдена, написала ранее в пятницу газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
"Откровенно говоря, я сомневаюсь, что Дональд Трамп пойдет на полную отмену всех санкций, введенных Джо Байденом: ему выгодно снять отдельные запреты, чтобы продемонстрировать стремление к диалогу с Россией, но в остальных случаях он не будет спешить. Все-таки политика - это подчас театр, Дональд Трамп еще тот актер", - заявил Хазанов.
"В качестве возможных кандидатов на снятие ограничений можно рассматривать алюминий, медь, никель и уран. Поставки первых трех металлов до установления санкций были скромные и не играли большой роли в американском импорте, последний нужен энергетике США. Хотя за океаном есть его запасы на складах, бесконечно долго они использоваться они не могут, процесс же освоения новых месторождений тоже занимает приличное время, не говоря уже о сравнительно скромных мощностях по обогащению урана в США", - добавил эксперт.
Вашингтон весной прошлого года запретил импорт российского алюминия, меди, никеля и урана - в отношении последнего до 2028 года предусмотрено продолжение таких поставок в отдельных случаях. Россия в ответ на санкции и сама приняла решение ограничить экспорт урана в Соединенные Штаты.
"Поэтому Дональду Трампу, если он отменит санкции против его закупок, придется еще договариваться о возможности его поставок в США. Впрочем, на то он и президент США, чтобы договариваться - работа у него такая", - резюмировал Хазанов.
Символ атома - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
Названо количество урана, поставленного в США Россией перед эмбарго
8 января, 11:19
 
СШАРОССИЯДональд Трамп
 
 
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