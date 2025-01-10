https://1prime.ru/20250110/opros-854107880.html

Опрос показал, на что россияне надеются в 2025 году

Опрос показал, на что россияне надеются в 2025 году - 10.01.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, на что россияне надеются в 2025 году

Каждый пятый россиянин надеется в 2025 году на семейное благополучие и столько же, 21%, - на улучшение международных отношений, следует из данных исследования... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T06:01+0300

2025-01-10T06:01+0300

2025-01-10T06:01+0300

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854107880.jpg?1736478069

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин надеется в 2025 году на семейное благополучие и столько же, 21%, - на улучшение международных отношений, следует из данных исследования медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В 2025 году 21% опрошенных надеются на семейное благополучие, столько же (21%) ждут улучшения международных отношений. Исполнения мечты ожидает каждый десятый (10%), 9% загадали интересных путешествий, 8% – снижение ключевой ставки ЦБ, 6% – карьерного роста, 5% – крупной покупки. 20% предпочитают не строить конкретных планов, полагаясь на ход событий", - сказано в исследовании. Большая часть опрошенных - 76% - признались, что в прошлом году у них не произошло значительных изменений, а 24% стали счастливее. Среди хороших событий россияне чаще всего упоминали семейные радости, улучшение финансового положения и исполнение мечты. Самым удачным месяцем стал август - его чаще всего называли те, кто отметил позитивные изменения в жизни, а самым неудачным - декабрь. В ушедшем году больше всего россиян тревожили международные и внутренние события, снижение доходов и проблемы со здоровьем. У 14% респондентов год просто не оправдал надежд и планов. Также 8% опрошенных отметили потери в 2024 году, 6% - разочарования в личной жизни и столько же респондентов рассказали о разочарованиях в карьере. "Интересно, что 58% участников опроса не дали сами себе никаких обещаний на 2025 год. Среди остальных самыми популярными стали намерение заняться спортом (13%), бросить вредные привычки (10%), больше работать (7%), улучшить питание (5%), потреблять больше полезного контента (4%) и больше учиться (3%)", - рассказали аналитики. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 декабря 2024 года среди 65 359 интернет-пользователей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество