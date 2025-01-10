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На Западе указали на важную особенность российского "Орешника" - 10.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе указали на важную особенность российского "Орешника"
На Западе указали на важную особенность российского "Орешника" - 10.01.2025, ПРАЙМ
На Западе указали на важную особенность российского "Орешника"
Ирландский журналист Чей Боуз сообщил в социальной сети X, что НАТО не имеет средств для противодействия новой российской ракетной системе "Орешник". | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T15:30+0300
2025-01-10T15:31+0300
россия
запад
украина
"орешник"
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз сообщил в социальной сети X, что НАТО не имеет средств для противодействия новой российской ракетной системе "Орешник". Так, обозреватель уточнил, что альянс осознает, что не может остановить эту угрозу и что потребуется много времени, прежде чем они смогут предложить эффективный ответ. По его словам, "Орешник" может ударить по любой точке Европы по своему желанию, и это вызывает серьезные опасения. 21 ноября Россия атаковала оборонительное предприятие "Южмаш" в Днепропетровске, где производится ракетная техника. Владимир Путин заявил, что в боевых условиях была испытана одна из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой. Этот запуск стал реакцией на удары украинских сил, которые использовали американские и британские ракеты ATACMS и Storm Shadow по целям в Курской и Брянской областях.Президент России также отметил, что в стране продолжаются испытания нескольких систем, аналогичных "Орешнику", и подчеркнул, что они не имеют мировых аналогов. В случае группового применения эти ракеты могут нанести удар, сопоставимый с ударами ядерного оружия, хотя при этом ОМУ не является. Путин добавил, что противник не имеет высоких шансов на успешное перехватывание "Орешника".
https://1prime.ru/20250108/oreshnik-854078723.html
запад
украина
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
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россия, запад, украина, "орешник"
РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, "Орешник"
15:30 10.01.2025 (обновлено: 15:31 10.01.2025)
 
На Западе указали на важную особенность российского "Орешника"

Журналист Боуз: РФ может ударить "Орешником" по любой точке в Европе

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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз сообщил в социальной сети X, что НАТО не имеет средств для противодействия новой российской ракетной системе "Орешник".
Так, обозреватель уточнил, что альянс осознает, что не может остановить эту угрозу и что потребуется много времени, прежде чем они смогут предложить эффективный ответ. По его словам, "Орешник" может ударить по любой точке Европы по своему желанию, и это вызывает серьезные опасения.

21 ноября Россия атаковала оборонительное предприятие "Южмаш" в Днепропетровске, где производится ракетная техника. Владимир Путин заявил, что в боевых условиях была испытана одна из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой. Этот запуск стал реакцией на удары украинских сил, которые использовали американские и британские ракеты ATACMS и Storm Shadow по целям в Курской и Брянской областях.
Президент России также отметил, что в стране продолжаются испытания нескольких систем, аналогичных "Орешнику", и подчеркнул, что они не имеют мировых аналогов. В случае группового применения эти ракеты могут нанести удар, сопоставимый с ударами ядерного оружия, хотя при этом ОМУ не является. Путин добавил, что противник не имеет высоких шансов на успешное перехватывание "Орешника".
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
Защиты нет. В Британии забеспокоились из-за российского "Орешника"
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