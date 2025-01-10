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В США оценили, насколько стороны конфликта на Украине готовы к переговорам
В США оценили, насколько стороны конфликта на Украине готовы к переговорам - 10.01.2025, ПРАЙМ
В США оценили, насколько стороны конфликта на Украине готовы к переговорам
Соединенные Штаты считают, на сегодняшний день ни одна из сторон украинского конфликта не готова начать переговоры. Об этом сообщил на брифинге представитель... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T19:39+0300
2025-01-10T19:39+0300
2025-01-10T19:43+0300
политика
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конфликт
переговоры
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МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают, на сегодняшний день ни одна из сторон украинского конфликта не готова начать переговоры. Об этом сообщил на брифинге представитель Совета нацбезопасности американской администрации Джон Кирби. В частности, он заявил: "На данный момент нет никаких ожиданий относительно того, что какая-либо из сторон готова вступить в переговоры". При этом Кирби отметил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину для усиления ее позиции на фронте и формирования подходящих ей условия для возможных переговоров с Российской Федерацией в будущем.
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сша, конфликт, переговоры
Политика, США, конфликт, переговоры
В США оценили, насколько стороны конфликта на Украине готовы к переговорам
Белый дом: ни одна сторона конфликта на Украине не готова к переговорам
МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают, на сегодняшний день ни одна из сторон украинского конфликта не готова начать переговоры. Об этом сообщил на брифинге представитель Совета нацбезопасности американской администрации Джон Кирби.
В частности, он заявил: "На данный момент нет никаких ожиданий относительно того, что какая-либо из сторон готова вступить в переговоры".
"Вне зависимости". CNN рассказал о планах США по переговорам с Россией
При этом Кирби отметил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину для усиления ее позиции на фронте и формирования подходящих ей условия для возможных переговоров с Российской Федерацией в будущем.