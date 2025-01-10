https://1prime.ru/20250110/peregovory-854127765.html

В США оценили, насколько стороны конфликта на Украине готовы к переговорам

В США оценили, насколько стороны конфликта на Украине готовы к переговорам - 10.01.2025, ПРАЙМ

В США оценили, насколько стороны конфликта на Украине готовы к переговорам

Соединенные Штаты считают, на сегодняшний день ни одна из сторон украинского конфликта не готова начать переговоры. Об этом сообщил на брифинге представитель... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T19:39+0300

2025-01-10T19:39+0300

2025-01-10T19:43+0300

политика

сша

конфликт

переговоры

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МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают, на сегодняшний день ни одна из сторон украинского конфликта не готова начать переговоры. Об этом сообщил на брифинге представитель Совета нацбезопасности американской администрации Джон Кирби. В частности, он заявил: "На данный момент нет никаких ожиданий относительно того, что какая-либо из сторон готова вступить в переговоры". При этом Кирби отметил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину для усиления ее позиции на фронте и формирования подходящих ей условия для возможных переговоров с Российской Федерацией в будущем.

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сша, конфликт, переговоры