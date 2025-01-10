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Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России
Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России - 10.01.2025, ПРАЙМ
Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России
Литва является недружественной и враждебной страной по отношению к России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T12:50+0300
2025-01-10T12:50+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Литва является недружественной и враждебной страной по отношению к России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область в связи с переименованием мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды."Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания", — отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также добавил, что заявление Науседы свидетельствует о территориальных претензиях Вильнюса и оправдывает меры, принимаемые Россией для обеспечения безопасности.
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россия, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
12:50 10.01.2025
 
Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России

Песков: Литва является недружественной и враждебной страной для России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Литва является недружественной и враждебной страной по отношению к России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область в связи с переименованием мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.
"Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания", — отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Песков также добавил, что заявление Науседы свидетельствует о территориальных претензиях Вильнюса и оправдывает меры, принимаемые Россией для обеспечения безопасности.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
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4 декабря 2024, 14:02
 
ПолитикаРОССИЯКремльДмитрий Песков
 
 
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