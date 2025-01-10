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Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России

Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России - 10.01.2025, ПРАЙМ

Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России

Литва является недружественной и враждебной страной по отношению к России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T12:50+0300

2025-01-10T12:50+0300

2025-01-10T12:50+0300

политика

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Литва является недружественной и враждебной страной по отношению к России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область в связи с переименованием мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды."Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания", — отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также добавил, что заявление Науседы свидетельствует о территориальных претензиях Вильнюса и оправдывает меры, принимаемые Россией для обеспечения безопасности.

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россия, кремль, дмитрий песков