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ПИК снова занял первое место по вводу жилья в России

ПИК снова занял первое место по вводу жилья в России - 10.01.2025, ПРАЙМ

ПИК снова занял первое место по вводу жилья в России

Девелоперская компания ПИК, по предварительным итогам 2024 года, сохранила многолетнее первенство по вводу жилья в России, сдав в эксплуатацию 1,68 миллиона... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T10:37+0300

2025-01-10T10:37+0300

2025-01-10T10:37+0300

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ввод жилья

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Девелоперская компания ПИК, по предварительным итогам 2024 года, сохранила многолетнее первенство по вводу жилья в России, сдав в эксплуатацию 1,68 миллиона квадратных метров жилья, подсчитали специалисты портала "ЕРЗ.РФ". "Согласно предварительным итогам года, первое место занимает ПИК, опережая "Самолет" на 364 тысячи квадратных метров. Объем ввода ПИК за 2024 год составил почти 1,68 миллиона квадратных метров. Это 91 многоквартирный дом в 46 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Москве (64%) и Московской области (16%). По итогам 2023 года застройщик занимал первое место с объемом ввода 2,68 миллиона квадратных метров", – говорится в сообщении портала. Как указывается в нем, компания "Самолет", лидировавшая в промежуточных рейтингах по вводу жилья с мая 2024 года, заняла, как и год назад, второе место. Ее показатель - 1,31 миллиона квадратных метров. На третьем месте находится "Югстройинвест". По данным портала, компания за год ввела в строй почти 683 тысячи квадратных метров жилья и улучшила свое положение в рейтинге сразу на восемь позиций. На четвертом месте – ЛСР (почти 584 тысячи квадратных метров), на пятом – ФСК (более 571 тысячи "квадратов"). Кроме того, в десятку крупнейших российских застройщиков по вводу жилья, по предварительным итогам года, вошли Setl Group, Московский фонд реновации, MR Group, "Брусника" и "Аквилон". При этом по объему текущего строительства жилья по состоянию на 1 января 2025 года первое место, по данным ЕРЗ, занимает "Самолет" с показателем 5,21 миллиона квадратных метров. ПИК – на втором месте, объем текущего жилищного строительства компании составляет 4,34 миллиона квадратных метров. Замыкает тройку лидеров краснодарская компания "Точно", у которой в строительстве находится 2,14 миллиона квадратных метров.

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россия, пик, ввод жилья