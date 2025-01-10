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Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти - 10.01.2025, ПРАЙМ
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти
В результате крупных пожаров в Лос-Анджелесе в Калифорнии погибло десять человек. Об этом рассказали в местном департаменте медэкспертизы. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T09:30+0300
2025-01-10T09:30+0300
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В результате крупных пожаров в Лос-Анджелесе в Калифорнии погибло десять человек. Об этом рассказали в местном департаменте медэкспертизы."Департамент... получил уведомление о 10 смертях в связи с пожарами", - говорится в заявлении ведомства.В округе Лос-Анджелес введены обязательные эвакуационные мероприятия для десятков тысяч жителей. Глава местной пожарной службы признал, что имеющиеся ресурсы были подготовлены для борьбы лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, оперативно остановившие работу авиации, а также неработающие пожарные гидранты в районе Палисейдс. Эти пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. В дополнение к этому, еще один крупный пожар, известный как Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает около 13 тысячам строений. При этом банк JPMorgan Chase в письме своим клиентам, которое было опубликовано в газете Financial Times, сообщил, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
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сша, пожары
Происшествия, США, пожары
09:30 10.01.2025
 
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти

CNN: число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до десяти

© РИА Новости . Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкГорода мира. Лос-Анджелес
Города мира. Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В результате крупных пожаров в Лос-Анджелесе в Калифорнии погибло десять человек. Об этом рассказали в местном департаменте медэкспертизы.
"Департамент... получил уведомление о 10 смертях в связи с пожарами", - говорится в заявлении ведомства.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные эвакуационные мероприятия для десятков тысяч жителей. Глава местной пожарной службы признал, что имеющиеся ресурсы были подготовлены для борьбы лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, оперативно остановившие работу авиации, а также неработающие пожарные гидранты в районе Палисейдс.

Эти пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. В дополнение к этому, еще один крупный пожар, известный как Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает около 13 тысячам строений.
При этом банк JPMorgan Chase в письме своим клиентам, которое было опубликовано в газете Financial Times, сообщил, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
Города мира. Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Миллионам жителей Лос-Анджелеса прислали сообщения об эвакуации по ошибке
09:21
 
ПроисшествияСШАпожары
 
 
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