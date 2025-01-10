https://1prime.ru/20250110/pozhar-854110932.html
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти - 10.01.2025, ПРАЙМ
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти
В результате крупных пожаров в Лос-Анджелесе в Калифорнии погибло десять человек. Об этом рассказали в местном департаменте медэкспертизы. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T09:30+0300
2025-01-10T09:30+0300
2025-01-10T09:30+0300
происшествия
сша
пожары
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854110725_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_7989725edd06d071a589bfd1d74ae67b.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В результате крупных пожаров в Лос-Анджелесе в Калифорнии погибло десять человек. Об этом рассказали в местном департаменте медэкспертизы."Департамент... получил уведомление о 10 смертях в связи с пожарами", - говорится в заявлении ведомства.В округе Лос-Анджелес введены обязательные эвакуационные мероприятия для десятков тысяч жителей. Глава местной пожарной службы признал, что имеющиеся ресурсы были подготовлены для борьбы лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, оперативно остановившие работу авиации, а также неработающие пожарные гидранты в районе Палисейдс. Эти пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. В дополнение к этому, еще один крупный пожар, известный как Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает около 13 тысячам строений. При этом банк JPMorgan Chase в письме своим клиентам, которое было опубликовано в газете Financial Times, сообщил, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20250110/evakuatsiya-854110298.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854110725_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c6e84182d6ccf5139110dcd91d720ea3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, пожары
Происшествия, США, пожары
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти
CNN: число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до десяти
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В результате крупных пожаров в Лос-Анджелесе в Калифорнии погибло десять человек. Об этом рассказали в местном департаменте медэкспертизы.
"Департамент... получил уведомление о 10 смертях в связи с пожарами", - говорится в заявлении ведомства.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные эвакуационные мероприятия для десятков тысяч жителей. Глава местной пожарной службы признал, что имеющиеся ресурсы были подготовлены для борьбы лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, оперативно остановившие работу авиации, а также неработающие пожарные гидранты в районе Палисейдс.
Эти пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. В дополнение к этому, еще один крупный пожар, известный как Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает около 13 тысячам строений.
При этом банк JPMorgan Chase в письме своим клиентам, которое было опубликовано в газете Financial Times, сообщил, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
Миллионам жителей Лос-Анджелеса прислали сообщения об эвакуации по ошибке