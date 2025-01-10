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Пожар на заводе в Ленобласти локализовали
Пожар на заводе в Ленобласти локализовали - 10.01.2025, ПРАЙМ
Пожар на заводе в Ленобласти локализовали
Пожар на заводе по производству ацетона в Гатчине, Ленинградской области, был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в сообщении | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T09:49+0300
2025-01-10T09:49+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - ПРАЙМ. Пожар на заводе по производству ацетона в Гатчине, Ленинградской области, был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в сообщении областного правительства."Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня", — отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 1,6 тысячи квадратных метров, затем она увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Здание на территории завода по производству ацетона загорелось, произошел разлив этого вещества. Все сотрудники завода были эвакуированы и находятся в безопасности.
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Происшествия, РОССИЯ, пожар
Пожар на заводе в Ленобласти локализовали
Пожар в промзоне в Гатчине локализовали на площади 1,2 тысячи квадратов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - ПРАЙМ. Пожар на заводе по производству ацетона в Гатчине, Ленинградской области, был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в сообщении областного правительства.
"Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 1,6 тысячи квадратных метров, затем она увеличилась до 1,9 тысячи квадратных метров. Здание на территории завода по производству ацетона загорелось, произошел разлив этого вещества. Все сотрудники завода были эвакуированы и находятся в безопасности.
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