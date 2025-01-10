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В Лос-Анджелеса введут комендантский час из-за пожаров - 10.01.2025, ПРАЙМ
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В Лос-Анджелеса введут комендантский час из-за пожаров
В Лос-Анджелеса введут комендантский час из-за пожаров - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Лос-Анджелеса введут комендантский час из-за пожаров
Власти Лос-Анджелеса работают над введением комендантского часа из-за бушующих в регионе природных пожаров, сообщает газета Los-Angeles Times со ссылкой на... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T09:52+0300
2025-01-10T09:52+0300
происшествия
сша
комендантский час
пожары
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Власти Лос-Анджелеса работают над введением комендантского часа из-за бушующих в регионе природных пожаров, сообщает газета Los-Angeles Times со ссылкой на местного шерифа. "Шериф сказал, что агентство (департамент шерифа округа Лос-Анджелес - ред.) работает над введением комендантского часа, который будет действовать с 18.00 до 06.00 в конкретных пострадавших районах вокруг двух зон пожарных очагов", - говорится в сообщении. По данным газеты, речь идёт о зонах пожарных очагов в районах Палисейдс и Итон. Как отмечает газета, комендантский час будет введён с пятницы. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивался почти в 50 миллиардов долларов.
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сша, комендантский час, пожары
Происшествия, США, комендантский час, пожары
09:52 10.01.2025
 
В Лос-Анджелеса введут комендантский час из-за пожаров

LA Times: власти Лос-Анджелеса введут комендантский час из-за природных пожаров

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ Платан - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Власти Лос-Анджелеса работают над введением комендантского часа из-за бушующих в регионе природных пожаров, сообщает газета Los-Angeles Times со ссылкой на местного шерифа.
"Шериф сказал, что агентство (департамент шерифа округа Лос-Анджелес - ред.) работает над введением комендантского часа, который будет действовать с 18.00 до 06.00 в конкретных пострадавших районах вокруг двух зон пожарных очагов", - говорится в сообщении.
По данным газеты, речь идёт о зонах пожарных очагов в районах Палисейдс и Итон. Как отмечает газета, комендантский час будет введён с пятницы.
Города мира. Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Миллионам жителей Лос-Анджелеса прислали сообщения об эвакуации по ошибке
09:21
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивался почти в 50 миллиардов долларов.
 
ПроисшествияСШАкомендантский часпожары
 
 
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