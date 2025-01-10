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В Калифорнии задержали подозреваемого в поджоге - 10.01.2025, ПРАЙМ
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В Калифорнии задержали подозреваемого в поджоге
В Калифорнии задержали подозреваемого в поджоге - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Калифорнии задержали подозреваемого в поджоге
В округе Лос-Анджелес был задержан мужчина по подозрению в поджоге, приведшем к возникновению пожара под названием "Кеннет", который охватил западную часть... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T11:18+0300
2025-01-10T11:18+0300
происшествия
сша
калифорния
пожары
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В округе Лос-Анджелес был задержан мужчина по подозрению в поджоге, приведшем к возникновению пожара под названием "Кеннет", который охватил западную часть мегаполиса. Об этом сообщает телеканал NewsNation, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил телеканалу, что расследование дела о пожаре "Кеннет" перешло в плоскость поджога, и задержан один подозреваемый. Также отмечается, что местные жители оказали значительную помощь в его аресте. По словам окружного прокурора Нейтана Хохмана, если подозреваемый будет признан виновным, он может столкнуться с наказанием до пожизненного заключения.В округе Лос-Анджелес были введены обязательные эвакуационные меры для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были подготовлены лишь для борьбы с одним-двумя крупными возгораниями, а сильные ветры временно приостановили работу авиационных средств пожаротушения. Кроме того, пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались неработающими.Пожары, происходящие в регионе, уже названы одними из самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.Между тем, банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном в газете Financial Times, сообщил, что ущерб от бушующих пожаров в Калифорнии уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
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сша, калифорния, пожары
Происшествия, США, Калифорния, пожары
11:18 10.01.2025
 
В Калифорнии задержали подозреваемого в поджоге

NewsNation: в Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге

© Фото : Unsplash/Jessica ChristianВид на Лос-Анджелес во время разрушительного пожара
Вид на Лос-Анджелес во время разрушительного пожара - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© Фото : Unsplash/Jessica Christian
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В округе Лос-Анджелес был задержан мужчина по подозрению в поджоге, приведшем к возникновению пожара под названием "Кеннет", который охватил западную часть мегаполиса. Об этом сообщает телеканал NewsNation, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.
Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил телеканалу, что расследование дела о пожаре "Кеннет" перешло в плоскость поджога, и задержан один подозреваемый. Также отмечается, что местные жители оказали значительную помощь в его аресте.
По словам окружного прокурора Нейтана Хохмана, если подозреваемый будет признан виновным, он может столкнуться с наказанием до пожизненного заключения.
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09:52
В округе Лос-Анджелес были введены обязательные эвакуационные меры для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были подготовлены лишь для борьбы с одним-двумя крупными возгораниями, а сильные ветры временно приостановили работу авиационных средств пожаротушения. Кроме того, пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались неработающими.
Пожары, происходящие в регионе, уже названы одними из самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Между тем, банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном в газете Financial Times, сообщил, что ущерб от бушующих пожаров в Калифорнии уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
 
ПроисшествияСШАКалифорнияпожары
 
 
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