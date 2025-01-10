https://1prime.ru/20250110/pozhar-854129897.html

В Подмосковье, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м

В Подмосковье, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м - 10.01.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м

В подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м. Пожар удалось локализовать, передает МЧС РФ. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T23:34+0300

2025-01-10T23:34+0300

2025-01-10T23:35+0300

происшествия

подмосковье

пожар

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м. Пожар удалось локализовать, передает МЧС РФ.Ранее поступала информация о возгорании металлического ангара в поселке Первомайский под Москвой. Как сообщали спасатели, огонь распространился на площадь 2,1 тыс. кв м.В сообщении МЧС указывается, что пожар удалось локализовать, но при этом на площади 700 кв м обрушилась кровля. Отмечается, что борьба с огнем осложняется "высокой пожарной нагрузкой внутри склада", тем не менее пожарные не позволили распространится огню на соседний склад.

https://1prime.ru/20250109/pozhar-854103682.html

подмосковье

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подмосковье, пожар