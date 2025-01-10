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В Подмосковье, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м - 10.01.2025, ПРАЙМ
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В Подмосковье, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м
В Подмосковье, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м
В подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м. Пожар удалось локализовать, передает МЧС РФ. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T23:34+0300
2025-01-10T23:35+0300
происшествия
подмосковье
пожар
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м. Пожар удалось локализовать, передает МЧС РФ.Ранее поступала информация о возгорании металлического ангара в поселке Первомайский под Москвой. Как сообщали спасатели, огонь распространился на площадь 2,1 тыс. кв м.В сообщении МЧС указывается, что пожар удалось локализовать, но при этом на площади 700 кв м обрушилась кровля. Отмечается, что борьба с огнем осложняется "высокой пожарной нагрузкой внутри склада", тем не менее пожарные не позволили распространится огню на соседний склад.
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подмосковье
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подмосковье, пожар
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар
23:34 10.01.2025 (обновлено: 23:35 10.01.2025)
 
В Подмосковье, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м

Кровля обрушилась на площади 700 кв м в Подмосковье, где горит ангар

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м. Пожар удалось локализовать, передает МЧС РФ.
Ранее поступала информация о возгорании металлического ангара в поселке Первомайский под Москвой. Как сообщали спасатели, огонь распространился на площадь 2,1 тыс. кв м.
В сообщении МЧС указывается, что пожар удалось локализовать, но при этом на площади 700 кв м обрушилась кровля.
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Отмечается, что борьба с огнем осложняется "высокой пожарной нагрузкой внутри склада", тем не менее пожарные не позволили распространится огню на соседний склад.
 
ПроисшествияПОДМОСКОВЬЕпожар
 
 
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