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В Подмосковье, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м
В Подмосковье, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м
В подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м. Пожар удалось локализовать, передает МЧС РФ. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T23:34+0300
2025-01-10T23:34+0300
2025-01-10T23:35+0300
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м. Пожар удалось локализовать, передает МЧС РФ.Ранее поступала информация о возгорании металлического ангара в поселке Первомайский под Москвой. Как сообщали спасатели, огонь распространился на площадь 2,1 тыс. кв м.В сообщении МЧС указывается, что пожар удалось локализовать, но при этом на площади 700 кв м обрушилась кровля. Отмечается, что борьба с огнем осложняется "высокой пожарной нагрузкой внутри склада", тем не менее пожарные не позволили распространится огню на соседний склад.
https://1prime.ru/20250109/pozhar-854103682.html
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подмосковье, пожар
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар
В Подмосковье, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м
Кровля обрушилась на площади 700 кв м в Подмосковье, где горит ангар
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, обрушилась кровля на площади 700 кв м. Пожар удалось локализовать, передает МЧС РФ.
Ранее поступала информация о возгорании металлического ангара в поселке Первомайский под Москвой. Как сообщали спасатели, огонь распространился на площадь 2,1 тыс. кв м.
В сообщении МЧС указывается, что пожар удалось локализовать, но при этом на площади 700 кв м обрушилась кровля.
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Отмечается, что борьба с огнем осложняется "высокой пожарной нагрузкой внутри склада", тем не менее пожарные не позволили распространится огню на соседний склад.