https://1prime.ru/20250110/pozhar-854130294.html

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье - 10.01.2025, ПРАЙМ

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

Открытое горение в подмосковном поселке Первомайский, где ранее загорелся металлический ангар, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T23:54+0300

2025-01-10T23:54+0300

2025-01-10T23:54+0300

происшествия

подмосковье

склад

пожар

https://cdnn.1prime.ru/img/83725/41/837254117_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_d0b1f777ea06c2b56f37c3e05fdd7fe0.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Открытое горение в подмосковном поселке Первомайский, где ранее загорелся металлический ангар, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. "Открытое горение на складе в Коломне ликвидировано", - говорится в сообщении. В поселке Первомайский Коломенского городского округа вечером в пятницу произошел пожар в металлическом ангаре, площадь пожара составляла 2,1 тысячи квадратных метров, позднее обрушилась кровля на площади 700 "квадратов".

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

подмосковье, склад, пожар