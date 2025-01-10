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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье - 10.01.2025, ПРАЙМ
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье
Открытое горение в подмосковном поселке Первомайский, где ранее загорелся металлический ангар, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T23:54+0300
2025-01-10T23:54+0300
2025-01-10T23:54+0300
происшествия
подмосковье
склад
пожар
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Открытое горение в подмосковном поселке Первомайский, где ранее загорелся металлический ангар, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. "Открытое горение на складе в Коломне ликвидировано", - говорится в сообщении. В поселке Первомайский Коломенского городского округа вечером в пятницу произошел пожар в металлическом ангаре, площадь пожара составляла 2,1 тысячи квадратных метров, позднее обрушилась кровля на площади 700 "квадратов".
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подмосковье, склад, пожар
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, склад, пожар
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье
МЧС: открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Открытое горение в подмосковном поселке Первомайский, где ранее загорелся металлический ангар, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Открытое горение на складе в Коломне ликвидировано", - говорится в сообщении.
В поселке Первомайский Коломенского городского округа вечером в пятницу произошел пожар в металлическом ангаре, площадь пожара составляла 2,1 тысячи квадратных метров, позднее обрушилась кровля на площади 700 "квадратов".