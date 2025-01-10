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Премьер Словакии посетит заседание комитета по европейским делам - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Премьер Словакии посетит заседание комитета по европейским делам
Премьер Словакии посетит заседание комитета по европейским делам - 10.01.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии посетит заседание комитета по европейским делам
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу посетит заседание парламентского комитета по европейским делам, инициатором которого выступила оппозиция, для... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T00:30+0300
2025-01-10T00:30+0300
энергетика
газ
экономика
словакия
украина
киев
роберт фицо
владимир путин
денис шмыгаль
нато
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу посетит заседание парламентского комитета по европейским делам, инициатором которого выступила оппозиция, для того, чтобы проинформировать депутатов о своей поездке в Россию в декабре и ситуации с остановкой Киевом транзита газа через украинскую территорию, следует из программы словацкого парламента. Ранее представленная в парламенте Словакии оппозиционная партия "Христианско-демократическое движение" (KDH) попросило премьер-министра предоставить информацию о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка также говорил, что премьер должен представить депутатам на заседании комитета по европейским делам подробную информацию о поездке в Москву. Оппозиция также ставила под сомнение внешнеполитический курс, которого придерживается действующее в Словакии правительство. "Предложение группы депутатов обсудить встречу премьера Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным и дальнейшие шаги Словакии в связи с остановкой транзита российского газа через Украину", - сказано в программе парламента Словакии. Накануне Фицо сравнил планирующееся в парламенте заседание с "большой гриль-вечеринкой", где оппозиция думает, что сможет его "зажарить как быка". "Хочу их разочаровать и повторяю еще раз: я приду на заседание комитета, перестаньте, друзья, болтать о внешнеполитической ориентации Словакии. Она понятна: Словакия является членом Европейского союза и НАТО, но мы хотим все же вести себя в этих организациях независимо, а не как слуги", - сказал словацкий премьер на пресс-конференции в Брюсселе. Он подчеркнул, что хочет быть активным "на все четыре стороны света". "Все разговоры с господином президентом Путиным, с украинским премьером Денисом Шмыгалем, разговоры (в Брюсселе - ред.) были только об огромной проблеме, которую нам создал по абсолютно нерациональным политическим причинам господин (Владимир - ред.) Зеленский", - отметил Фицо. Владимир Путин принял Фицо в Кремле 22 декабря, словацкий премьер находился в Москве с рабочим визитом. Сам Фицо позже заявлял, что его визит в Россию стал реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Премьер Словакии также заявлял, что в ответ на остановку Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с Украиной.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
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газ, словакия, украина, киев, роберт фицо, владимир путин, денис шмыгаль, нато
Энергетика, Газ, Экономика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Киев, Роберт Фицо, Владимир Путин, Денис Шмыгаль, НАТО
00:30 10.01.2025
 
Премьер Словакии посетит заседание комитета по европейским делам

Премьер Словакии Фицо посетит заседание комитета по европейским делам

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БРАТИСЛАВА, 10 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу посетит заседание парламентского комитета по европейским делам, инициатором которого выступила оппозиция, для того, чтобы проинформировать депутатов о своей поездке в Россию в декабре и ситуации с остановкой Киевом транзита газа через украинскую территорию, следует из программы словацкого парламента.
Ранее представленная в парламенте Словакии оппозиционная партия "Христианско-демократическое движение" (KDH) попросило премьер-министра предоставить информацию о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка также говорил, что премьер должен представить депутатам на заседании комитета по европейским делам подробную информацию о поездке в Москву. Оппозиция также ставила под сомнение внешнеполитический курс, которого придерживается действующее в Словакии правительство.
"Предложение группы депутатов обсудить встречу премьера Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным и дальнейшие шаги Словакии в связи с остановкой транзита российского газа через Украину", - сказано в программе парламента Словакии.
Накануне Фицо сравнил планирующееся в парламенте заседание с "большой гриль-вечеринкой", где оппозиция думает, что сможет его "зажарить как быка".
"Хочу их разочаровать и повторяю еще раз: я приду на заседание комитета, перестаньте, друзья, болтать о внешнеполитической ориентации Словакии. Она понятна: Словакия является членом Европейского союза и НАТО, но мы хотим все же вести себя в этих организациях независимо, а не как слуги", - сказал словацкий премьер на пресс-конференции в Брюсселе.
Он подчеркнул, что хочет быть активным "на все четыре стороны света". "Все разговоры с господином президентом Путиным, с украинским премьером Денисом Шмыгалем, разговоры (в Брюсселе - ред.) были только об огромной проблеме, которую нам создал по абсолютно нерациональным политическим причинам господин (Владимир - ред.) Зеленский", - отметил Фицо.
Владимир Путин принял Фицо в Кремле 22 декабря, словацкий премьер находился в Москве с рабочим визитом. Сам Фицо позже заявлял, что его визит в Россию стал реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы.
Премьер Словакии также заявлял, что в ответ на остановку Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с Украиной.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазСЛОВАКИЯУКРАИНАКиевРоберт ФицоВладимир ПутинДенис ШмыгальНАТО
 
 
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