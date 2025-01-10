https://1prime.ru/20250110/pribaltika-854119604.html

Вся Прибалтика должна принадлежать России, заявили в Госдуме

Вся Прибалтика должна принадлежать России, заявили в Госдуме - 10.01.2025, ПРАЙМ

Вся Прибалтика должна принадлежать России, заявили в Госдуме

Если пересматривать итоги Второй Мировой войны, руководствуясь логикой литовского президента Гитанаса Науседы, то вся территория Прибалтики должна быть в... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T15:12+0300

2025-01-10T15:12+0300

2025-01-10T15:30+0300

политика

прибалтика

россия

вторая мировая война

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Если пересматривать итоги Второй Мировой войны, руководствуясь логикой литовского президента Гитанаса Науседы, то вся территория Прибалтики должна быть в составе Российской Федерации. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал первый заместитель председателя комитета ГД РФ по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").Президент Литвы Науседа ранее заявил, что Калининград якобы исторически является литовским городом и должен называться Караляучюсом. "Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом", - провозгласил литовский лидер.Комментируя это заявление, первый заместитель главы комитета Госдумы РФ отметил: "Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции".При этом Журавлев подчеркнул, что в составе России должен быть и город Вильна - "нынешний Вильнюс - который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи".Российской Федерации, как считает депутат, пригодился бы Сувалкский коридор, ведь по нему можно обеспечить сухопутное снабжение Калининградской области, которую время от времени пытаются изолировать политики Запада, подобные президенту Литвы."Если понадобится, свою землю мы будем защищать вовсе не только на словах, и даже натовские прогнозы показывают, что в военном противостоянии с Россией Литва, армия которой одна из слабейших в мире, не протянет и суток, но "Даже если вся НАТО вступится за Литву, ее участь в любом случае будет печальна. Язык надо держать за зубами", - поучительно заметил Журавлев.

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прибалтика, россия, вторая мировая война