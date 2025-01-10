https://1prime.ru/20250110/protektsionizm-854129190.html

В Мексике усомнились в протекционистских возможностях Трампа

В Мексике усомнились в протекционистских возможностях Трампа - 10.01.2025, ПРАЙМ

В Мексике усомнились в протекционистских возможностях Трампа

США при избранном президенте Дональде Трампе не смогут проводить политику протекционизма одновременно в отношении Мексики и Китая, это подвергнет риску весь... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T21:52+0300

2025-01-10T21:52+0300

2025-01-10T21:54+0300

экономика

дональд трамп

китай

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США при избранном президенте Дональде Трампе не смогут проводить политику протекционизма одновременно в отношении Мексики и Китая, это подвергнет риску весь промышленный комплекс, считает министр экономики Мексики Марсело Эбрард. "Невозможно в одно и то же время отстраниться от Китая и быть протекционистом в отношении Мексики, подвергнуть риску весь промышленный комплекс, который Мексика и США строили в течение более чем 40 лет", - приводит слова министра газета Jornada. По его словам, в таких условиях США не удастся обеспечить низкий уровень инфляции в стране. Поэтому у Мексики есть ряд экономических преимуществ в случае пересмотра договора о свободной торговле в Северной Америке, отметил министр. "В эту новую эру протекционизма Мексика будет двигаться вперед", - написал Эбрард в соцсети X. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.

https://1prime.ru/20250109/ultimatum-854089847.html

китай

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дональд трамп, китай