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В Минсельхозе заявили о снижении пошлины на экспорт пшеницы с 15 января

В Минсельхозе заявили о снижении пошлины на экспорт пшеницы с 15 января - 10.01.2025, ПРАЙМ

В Минсельхозе заявили о снижении пошлины на экспорт пшеницы с 15 января

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 15 по 21 января снизится до 4245 рублей за тонну, на ячмень - вырастет до 2542,9 рубля, на кукурузу - до 4436,4 | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T17:19+0300

2025-01-10T17:19+0300

2025-01-10T17:19+0300

россия

минсельхоз

пшеница

агропродукция

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 15 по 21 января снизится до 4245 рублей за тонну, на ячмень - вырастет до 2542,9 рубля, на кукурузу - до 4436,4 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 240,2 доллара за тонну, на ячмень - 204,7 доллара, на кукурузу - при цене 231,7 долларов за тонну. Предыдущие значения пошлин составляли: на экспорт пшеницы и меслина - 4346,1 рубля за тонну, ячменя - 2220,1 рубля за тонну, кукурузы - 4366,5 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

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россия, минсельхоз, пшеница, агропродукция