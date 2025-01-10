https://1prime.ru/20250110/putin-854124895.html
"Никаких доказательств". На Западе возмутились из-за фото Путина в СМИ
"Никаких доказательств". На Западе возмутились из-за фото Путина в СМИ - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Никаких доказательств". На Западе возмутились из-за фото Путина в СМИ
Средствам массовой информации Германии не требуются доказательства, чтобы обвинить президента РФ Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска во... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T18:03+0300
2025-01-10T18:03+0300
2025-01-10T18:09+0300
политика
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Средствам массовой информации Германии не требуются доказательства, чтобы обвинить президента РФ Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска во вмешательстве в немецкие выборы. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя иллюстрацию обложки издания Stern.Обложку свежего номера Stern, на которой российский лидер и Маск изображены на фоне Бранденбургских ворот, венчает надпись: "Атака на наши выборы".Ирландский журналист выразил несогласие с голословным обвинением немецкого журнала, ехидно отметив в соцсети: "Никаких доказательств не требуется. Никаких доказательств не существует".По оценке Бауза, клиентские медиа ФРГ полностью разваливаются. "Они в ужасе", — констатировал журналист.Отреагировал на обложку Stern и основатель SpaceX и Tesla. Маск отметил, что выпады прессы Германии в его адрес лишь помогут партии АдГ выиграть выборы. Ранее он заявлял, что только эта партия может спасти Германию.
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сми, германия, владимир путин
Политика, СМИ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
"Никаких доказательств". На Западе возмутились из-за фото Путина в СМИ
Журналист Боуз заявил о манипуляции из-за фото Путина и Маска на обложке журнала
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ.
Средствам массовой информации Германии не требуются доказательства, чтобы обвинить президента РФ Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска во вмешательстве в немецкие выборы. Такое мнение в социальной сети X
высказал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя иллюстрацию обложки издания Stern.
Обложку свежего номера Stern, на которой российский лидер и Маск изображены на фоне Бранденбургских ворот, венчает надпись: "Атака на наши выборы".
Ирландский журналист выразил несогласие с голословным обвинением немецкого журнала, ехидно отметив в соцсети: "Никаких доказательств не требуется. Никаких доказательств не существует".
По оценке Бауза, клиентские медиа ФРГ полностью разваливаются. "Они в ужасе", — констатировал журналист.
Маск объяснил, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине
Отреагировал на обложку Stern и основатель SpaceX и Tesla. Маск отметил, что выпады прессы Германии в его адрес лишь помогут партии АдГ выиграть выборы. Ранее он заявлял, что только эта партия может спасти Германию.