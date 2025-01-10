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"За сто дней": в Британии рассказали о возможной встрече Путина и Трампа - 10.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250110/putin_tramp-854122325.html
"За сто дней": в Британии рассказали о возможной встрече Путина и Трампа
"За сто дней": в Британии рассказали о возможной встрече Путина и Трампа - 10.01.2025, ПРАЙМ
"За сто дней": в Британии рассказали о возможной встрече Путина и Трампа
Администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует заняться вопросом безопасности в Европе в течение первых ста дней своего правления. Об этом на | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T16:32+0300
2025-01-10T16:32+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует заняться вопросом безопасности в Европе в течение первых ста дней своего правления. Об этом на своем YouTube-канале сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис."Американская сторона хочет продвинуться в этом вопросе очень быстро в течение первых ста дней президентства Дональда Трампа, и, вероятно, любая встреча на высшем уровне между (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным и Трампом будет в значительной степени сосредоточена на обсуждении этого вопроса", — подчеркнул эксперт.Ранее в пятницу Трамп заявил журналистам о возможности встречи с Путиным. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эти слова были ответом на гипотетический вопрос журналистов.Во время предвыборной кампании Трамп обещал решить украинский конфликт путем переговоров и отметил, что это возможно даже за один день.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
16:32 10.01.2025
 
"За сто дней": в Британии рассказали о возможной встрече Путина и Трампа

Меркурис: Трамп хочет решить с Путиным вопрос безопасности в Европе за сто дней

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует заняться вопросом безопасности в Европе в течение первых ста дней своего правления. Об этом на своем YouTube-канале сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Американская сторона хочет продвинуться в этом вопросе очень быстро в течение первых ста дней президентства Дональда Трампа, и, вероятно, любая встреча на высшем уровне между (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным и Трампом будет в значительной степени сосредоточена на обсуждении этого вопроса", — подчеркнул эксперт.
Ранее в пятницу Трамп заявил журналистам о возможности встречи с Путиным. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эти слова были ответом на гипотетический вопрос журналистов.
Во время предвыборной кампании Трамп обещал решить украинский конфликт путем переговоров и отметил, что это возможно даже за один день.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
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ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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