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СМИ: Киев не уверен, что "Рамштайн" продолжит существовать при Трампе
СМИ: Киев не уверен, что "Рамштайн" продолжит существовать при Трампе - 10.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: Киев не уверен, что "Рамштайн" продолжит существовать при Трампе
Украинские власти выражают сомнения относительно сохранения формата встреч контактной группы в Рамштайне при избранном президенте США Дональде Трампе, говорится | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T11:49+0300
2025-01-10T11:49+0300
2025-01-10T11:49+0300
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Украинские власти выражают сомнения относительно сохранения формата встреч контактной группы в Рамштайне при избранном президенте США Дональде Трампе, говорится в материале Politico."Коалиции останутся. Продолжит ли существовать формат ("Рамштайн"), мы увидим после инаугурации (Трампа)", — цитирует издание неназванного высокопоставленного украинского чиновника.Согласно сообщению Politico, контактная группа по Украине может распасться после отставки министра обороны США Ллойда Остина, что будет серьезным ударом для Украины. Однако Киев надеется, что формат может быть заменен существующими коалициями.
https://1prime.ru/20250110/ukraina-854113871.html
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нато, сша, дональд трамп
Политика, НАТО, США, Дональд Трамп
СМИ: Киев не уверен, что "Рамштайн" продолжит существовать при Трампе
Politico: Киев не уверен, что "Рамштайн" продолжит существовать при Трампе
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Украинские власти выражают сомнения относительно сохранения формата встреч контактной группы в Рамштайне при избранном президенте США Дональде Трампе, говорится в материале Politico.
"Коалиции останутся. Продолжит ли существовать формат ("Рамштайн"), мы увидим после инаугурации (Трампа)", — цитирует издание неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
Согласно сообщению Politico, контактная группа по Украине может распасться после отставки министра обороны США Ллойда Остина, что будет серьезным ударом для Украины. Однако Киев надеется, что формат может быть заменен существующими коалициями.
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