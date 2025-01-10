https://1prime.ru/20250110/ramshtayn-854116496.html

Песков прокомментировал заседание группы помощи Киеву в Рамштайне

Песков прокомментировал заседание группы помощи Киеву в Рамштайне - 10.01.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал заседание группы помощи Киеву в Рамштайне

Контактная группа в формате "Рамштайн" столкнулась с противоречиями и разногласиями относительно оказания дальнейшей помощи Киеву, заявил официальный... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T13:06+0300

2025-01-10T13:06+0300

2025-01-10T13:06+0300

политика

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Контактная группа в формате "Рамштайн" столкнулась с противоречиями и разногласиями относительно оказания дальнейшей помощи Киеву, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы видим, что там растут противоречия, и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи, эффективности и так далее. Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом", — отметил он в беседе с журналистами.Контактная группа в формате Рамштайна была создана весной 2022 года для оказания помощи Украине в условиях нехватки боеприпасов. Эта группа стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов.За время ее действия Украине была предоставлена военная помощь на сумму более 126 миллиардов долларов. Первое заседание группы состоялось в Германии, где обсуждались срочные меры по поставкам оружия и боеприпасов. Позже состав группы расширился до 52 участников.

https://1prime.ru/20250110/ramshtayn-854114521.html

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россия, кремль, дмитрий песков