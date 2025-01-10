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Песков прокомментировал заседание группы помощи Киеву в Рамштайне - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал заседание группы помощи Киеву в Рамштайне
Песков прокомментировал заседание группы помощи Киеву в Рамштайне - 10.01.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал заседание группы помощи Киеву в Рамштайне
Контактная группа в формате "Рамштайн" столкнулась с противоречиями и разногласиями относительно оказания дальнейшей помощи Киеву, заявил официальный... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T13:06+0300
2025-01-10T13:06+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Контактная группа в формате "Рамштайн" столкнулась с противоречиями и разногласиями относительно оказания дальнейшей помощи Киеву, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы видим, что там растут противоречия, и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи, эффективности и так далее. Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом", — отметил он в беседе с журналистами.Контактная группа в формате Рамштайна была создана весной 2022 года для оказания помощи Украине в условиях нехватки боеприпасов. Эта группа стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов.За время ее действия Украине была предоставлена военная помощь на сумму более 126 миллиардов долларов. Первое заседание группы состоялось в Германии, где обсуждались срочные меры по поставкам оружия и боеприпасов. Позже состав группы расширился до 52 участников.
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россия, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
13:06 10.01.2025
 
Песков прокомментировал заседание группы помощи Киеву в Рамштайне

Кремль о заседании группы помощи Киеву в Рамштайне: растут противоречия

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Контактная группа в формате "Рамштайн" столкнулась с противоречиями и разногласиями относительно оказания дальнейшей помощи Киеву, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы видим, что там растут противоречия, и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи, эффективности и так далее. Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом", — отметил он в беседе с журналистами.
Контактная группа в формате Рамштайна была создана весной 2022 года для оказания помощи Украине в условиях нехватки боеприпасов. Эта группа стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов.
За время ее действия Украине была предоставлена военная помощь на сумму более 126 миллиардов долларов. Первое заседание группы состоялось в Германии, где обсуждались срочные меры по поставкам оружия и боеприпасов. Позже состав группы расширился до 52 участников.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
СМИ: Киев не уверен, что "Рамштайн" продолжит существовать при Трампе
11:49
 
ПолитикаРОССИЯКремльДмитрий Песков
 
 
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