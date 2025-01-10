https://1prime.ru/20250110/ramshtayn-854116496.html
Песков прокомментировал заседание группы помощи Киеву в Рамштайне
Песков прокомментировал заседание группы помощи Киеву в Рамштайне - 10.01.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал заседание группы помощи Киеву в Рамштайне
Контактная группа в формате "Рамштайн" столкнулась с противоречиями и разногласиями относительно оказания дальнейшей помощи Киеву, заявил официальный... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T13:06+0300
2025-01-10T13:06+0300
2025-01-10T13:06+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689803_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_fa2d39401254017163b0417b4e087e7c.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Контактная группа в формате "Рамштайн" столкнулась с противоречиями и разногласиями относительно оказания дальнейшей помощи Киеву, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы видим, что там растут противоречия, и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи, эффективности и так далее. Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом", — отметил он в беседе с журналистами.Контактная группа в формате Рамштайна была создана весной 2022 года для оказания помощи Украине в условиях нехватки боеприпасов. Эта группа стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов.За время ее действия Украине была предоставлена военная помощь на сумму более 126 миллиардов долларов. Первое заседание группы состоялось в Германии, где обсуждались срочные меры по поставкам оружия и боеприпасов. Позже состав группы расширился до 52 участников.
https://1prime.ru/20250110/ramshtayn-854114521.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689803_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_909ff67ee618023c121dc45a29ff2a71.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заседание группы помощи Киеву в Рамштайне
Кремль о заседании группы помощи Киеву в Рамштайне: растут противоречия
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Контактная группа в формате "Рамштайн" столкнулась с противоречиями и разногласиями относительно оказания дальнейшей помощи Киеву, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы видим, что там растут противоречия, и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи, эффективности и так далее. Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом", — отметил он в беседе с журналистами.
Контактная группа в формате Рамштайна была создана весной 2022 года для оказания помощи Украине в условиях нехватки боеприпасов. Эта группа стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов.
За время ее действия Украине была предоставлена военная помощь на сумму более 126 миллиардов долларов. Первое заседание группы состоялось в Германии, где обсуждались срочные меры по поставкам оружия и боеприпасов. Позже состав группы расширился до 52 участников.
СМИ: Киев не уверен, что "Рамштайн" продолжит существовать при Трампе